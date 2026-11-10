統一超營收／10月320.7億元、年增7.2% 單月、累月創同期新高

統一超（2912）10日公布10月營收為320.78億元，年增7.2%，前十月營收為3,079.5億元，年增5.8％，創下單月及累計營收同期歷史新高。

台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,341家，受惠10月連假、萬聖節、跨界聯名商品及降溫換季商機等，同時持續深化uniopen會員生活圈，挹注營運表現穩健向上。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一精工、安源資訊均表現亮眼，持續推升整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續深耕uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」三大策略，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，以「好累積」、「好兌換」、「好有感」打造逾2,000萬名會員高互動「OPENPOINT點數生態系」。10月為寵愛訂閱制會員再釋出南韓人氣男團專屬「應援能量組」預購活動；uniopen會員加速累積OPENPOINT點數最強神卡中國信託uniopen聯名卡，持續推出多元回饋活動，讓日常支出成為累積點數小確幸。

台灣7-ELEVEN觀察天氣轉涼，濃郁系、甜暖系餐食銷售明顯成長，帶動鮮食相關業績成長近一成。咖啡及茶飲事業持續穩健成長，CITY CAFE看好年輕人喜愛韓國品牌深具社群擴散潛力，持續推出差異化商品強化討論度。雙茶品牌CITY TEA現萃茶、!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR多元品牌定位及差異化商品，滿足消費者現調飲品需求。

台灣7-ELEVEN持續推出創新服務，響應交通部觀光署專為國際旅客量身推出「重遊台灣·福氣加倍」方案，率全通路之先推出「外旅獎金儲值」系統支援獎金兌領服務；自助結帳服務亦領先同業推出7大語系自助結帳介面，並攜手南洋百貨INDEX領先推出ibon紙箱預約服務，全面打造國際友善生活服務平台，搶進多元共融旅居商機。

展望11月，台灣7-ELEVEN掌握雙11、黑色購物節、冬季食飲等生活需求，藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，結合uniopen會員生活圈深化會員服務優勢，跨通路整合提供豐富優質商品與服務體驗，透過多元行銷活動滿足消費需求，推升消費力道，持續架構超越消費者期待的生活型服務平台。