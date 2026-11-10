快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光投控連4個月營收創高 AI先進封測助攻

中央社／ 台北10日電

日月光投控下午公布10月自結合併營收新台幣886.15億元，較9月微幅增加0.6%，比2025年同期成長47.13%，連續4個月創單月新高；前10月自結營收6975.02億元，年成長32.18%，續創同期新高。

日月光投控10月在封裝測試及材料自結營收568.4億元，月增7.9%，年增57.7%。

展望第4季，日月光投控先前在法人說明會上評估，第4季合併營收將季增6%至8%，續創單季新高。

受惠人工智慧（AI）高階晶片對先進封裝和測試需求強勁，日月光投控先進封測（LEAP）營收大幅成長，投控預估，今年先進封測LEAP服務年營收將上調至40億美元，2027年LEAP營收目標倍增。

在先進封裝全製程項目進展，日月光投控預期，明年先進封裝全製程營收可超過10億美元，良率可達量產出貨水準，投控透露，明年在共同封裝光學（CPO）相關營收可超過5億美元。

日月光投控 營收 封測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達變數未解、先進封裝商機續升溫！日月光、京元電領軍9檔漲停

環旭10月營收年增近19% 越南擴光通訊完整產能

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

半導體擴產訂單續旺 朋億10月、前十月營收續寫歷年同期新高

相關新聞

柏文財報／第3季獲利2.53億元、年增50.3% EPS 3.17元

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告第3季財報，單季獲利2.53億元、年增50.3%，每股純益3.17元。展望第4季，該公司包括台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等地各有新據點開幕，進一步推升營運增長可期。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。