日月光投控連4個月營收創高 AI先進封測助攻

日月光投控下午公布10月自結合併營收新台幣886.15億元，較9月微幅增加0.6%，比2025年同期成長47.13%，連續4個月創單月新高；前10月自結營收6975.02億元，年成長32.18%，續創同期新高。

日月光投控10月在封裝測試及材料自結營收568.4億元，月增7.9%，年增57.7%。

展望第4季，日月光投控先前在法人說明會上評估，第4季合併營收將季增6%至8%，續創單季新高。

受惠人工智慧（AI）高階晶片對先進封裝和測試需求強勁，日月光投控先進封測（LEAP）營收大幅成長，投控預估，今年先進封測LEAP服務年營收將上調至40億美元，2027年LEAP營收目標倍增。

在先進封裝全製程項目進展，日月光投控預期，明年先進封裝全製程營收可超過10億美元，良率可達量產出貨水準，投控透露，明年在共同封裝光學（CPO）相關營收可超過5億美元。