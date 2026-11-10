佳龍財報／第3季本業轉虧靠業外撐盤 前三季EPS 1.1元、全年轉盈在望

佳龍（9955）10日召開董事會並通過第3季財報，受惠業外收益挹注，單季歸屬母公司業主淨利1,255萬元，季減86.91%，年增約2.5倍，每股純益0.13元。累計前三季歸屬母公司業主淨利約1.13億元，相較去年同期虧損約3,857萬元順利轉虧為盈，每股純益1.1元。

佳龍第3季本業由盈轉虧，單季毛損約1,245萬元，毛利率負2.78%，季減4.09個百分點，年減13.93個百分點；營業損失約5,113萬元，營運轉為承壓。不過，第3季合併營收4.48億元，季增11.57%，年增17.46%，呈現營收成長、獲利受侵蝕的走勢。

佳龍累計前三季營業毛利約5,347萬元，毛利率4.13%，年減5.05個百分點；營業損失約5,070萬元，本業虧損幅度較去年同期的841萬元擴大。累計前三季合併營收12.96億元，年增20.39%，整體獲利動能主要依靠業外收益推升。

展望後市，佳龍先前在法說會中指出，第3季受到貴金屬價格波動及標案內容變動影響，導致本業獲利承壓，不過第4季隨著客戶產品與訂單驗證加速，營運可望回溫，表現將優於第2、3季。

為擺脫貴金屬毛利率易受金價干擾的痛點，佳龍表示，正積極拉高毛利率高達30%至50%的非貴金屬業務比重，並攜手半導體廠推動CLGM環保複合板材驗證，預計2027至2028年步入大量出貨爆發期，力拚2028年非貴金屬營收比重達三成，帶動整體獲利結構顯著改善。