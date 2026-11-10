快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

巨漢法說會／雙引擎發威 前三季EPS達20.92元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
巨漢系統科技10日舉行2026年第3季法說會，左為總經理羅瑞鴻，右為副總蔡宗澔。圖／巨漢提供
巨漢系統科技10日舉行2026年第3季法說會，左為總經理羅瑞鴻，右為副總蔡宗澔。圖／巨漢提供

巨漢（6903）受惠全球AI算力需求強勁增長，以及台系晶圓廠與先進封測（OSAT）業者積極擴產及廠房改建，巨漢2026年前三季累計合併營收60.43億元，年增206.9%，超越2022年全年47.17億元的歷史高點；累計稅後淨利攀升至13.77億元，年增276.2%，EPS繳出20.92元亮麗成績，締造歷史新猷。

巨漢今天召開法說，揭露截至2026年9月底，巨漢在手訂單穩健維持在108億元高檔水準，訂單能見度長達2至3年。憑藉充沛的在手案量、持續洽談的多項指標性專案及明確的產業擴產趨勢，巨漢表示，先前設定於2030年前營收超越百億元的長期里程碑，極具信心將提前達陣。

巨漢2026年前三季繳出亮眼成績單，在專案接案結構持續優化與高附加價值專案加速認列挹注下，前三季平均毛利率攀升至31.8%（年增4.2個百分點）、營業利益率達28.3%（年增6.0個百分點），獲利品質顯著躍升。前三季營業利益達17.13億元（年增289.4%），累計稅後淨利13.77億元，年化股東權益報酬率（ROE）更達到44.7%的高水準。第3季單季營運維持高檔動能，單季合併營收達20.39億元，年增126.5%。毛利率為31.1%、營業利益率為27.4%，單季稅後淨利4.46億元，年增147.6%。單季EPS繳出6.78元佳績。

公司精準掌握台系晶圓廠與先進封測廠於2025至2028年間資本支出年複合成長率（CAGR）達26%的產業浪潮，並鎖定客戶為搶占市場時效而衍生的「廠房改建」剛性需求。相較新建廠需時2至3年，廠房改建工程僅需12至18個月即可快速投產；巨漢憑藉高階技術壁壘，克服在有限空間內導入高密度電力、多重備援與先進液冷管路的複雜挑戰，不僅大幅提升工程周轉率與標案延續性，更帶來優異的專案投資報酬率（ROI），為提前實現百億營收目標奠定堅實基礎。

在市場布局策略上，巨漢持續貫徹兼顧高成長與高防禦性的「雙引擎架構」：目前108億元在手訂單中，「半導體」相關專案占比達68.2%，鎖定指標晶圓代工、先進封測及研發中心等資本支出領導廠商，預估2026全年半導體營收比重將維持60%以上；「公共工程與其他」專案則占31.8%，落實常態維持20%至40%的穩健配置。

鑑於中央政府116年度公共建設計畫經費年增31.4%至新台幣3,794億元，伴隨5至8年的軌道建設、科學園區擴建與公有建築淨零更新周期，巨漢主攻「最有利標」與高門檻機電整合標案，構築穩定且零倒帳風險的現金流防禦網。面對國內營建人力短缺挑戰，巨漢堅持以數位化科技提升專案執行能量，自2011年起率先導入BIM（建築資訊模型），結合「施工前全尺寸模擬」、「AI自動化建模」與「模組化預製」三大核心工具，達成現場零拆改、降低重工風險並縮短工期。

巨漢規劃長期將經營團隊擴編至200至250名精英，維繫人均產值新台幣4,000萬至6,000萬元的優異水準，推升專案周轉率與長期ROE。同時，巨漢恪守37年來「零重大工安、零訴訟、零壞帳」的卓越商譽，採取業界最短付款周期與優異獲利保障凝聚「巨漢聯盟」供應鏈夥伴，在市場需求高峰期確保充足的專業施工資源，以優異的財務彈性與資源調度實力支撐專案高效交付。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聖暉財報／前三季 EPS 達36.59元、集團在手訂單840億元 均創新高

臻鼎財報／前三季EPS 7.66元 2026年逾800億資本支出

實威財報／第3季 EPS 4.01元、創歷史同期新高 前三季賺逾一個股本

威強電財報／第3季獲利年增14.6% EPS 2.43元

相關新聞

柏文財報／第3季獲利2.53億元、年增50.3% EPS 3.17元

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告第3季財報，單季獲利2.53億元、年增50.3%，每股純益3.17元。展望第4季，該公司包括台中市、高雄市、桃園市、台南市及台北市等地各有新據點開幕，進一步推升營運增長可期。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。