巨漢法說會／雙引擎發威 前三季EPS達20.92元

巨漢（6903）受惠全球AI算力需求強勁增長，以及台系晶圓廠與先進封測（OSAT）業者積極擴產及廠房改建，巨漢2026年前三季累計合併營收60.43億元，年增206.9%，超越2022年全年47.17億元的歷史高點；累計稅後淨利攀升至13.77億元，年增276.2%，EPS繳出20.92元亮麗成績，締造歷史新猷。

巨漢今天召開法說，揭露截至2026年9月底，巨漢在手訂單穩健維持在108億元高檔水準，訂單能見度長達2至3年。憑藉充沛的在手案量、持續洽談的多項指標性專案及明確的產業擴產趨勢，巨漢表示，先前設定於2030年前營收超越百億元的長期里程碑，極具信心將提前達陣。

巨漢2026年前三季繳出亮眼成績單，在專案接案結構持續優化與高附加價值專案加速認列挹注下，前三季平均毛利率攀升至31.8%（年增4.2個百分點）、營業利益率達28.3%（年增6.0個百分點），獲利品質顯著躍升。前三季營業利益達17.13億元（年增289.4%），累計稅後淨利13.77億元，年化股東權益報酬率（ROE）更達到44.7%的高水準。第3季單季營運維持高檔動能，單季合併營收達20.39億元，年增126.5%。毛利率為31.1%、營業利益率為27.4%，單季稅後淨利4.46億元，年增147.6%。單季EPS繳出6.78元佳績。

公司精準掌握台系晶圓廠與先進封測廠於2025至2028年間資本支出年複合成長率（CAGR）達26%的產業浪潮，並鎖定客戶為搶占市場時效而衍生的「廠房改建」剛性需求。相較新建廠需時2至3年，廠房改建工程僅需12至18個月即可快速投產；巨漢憑藉高階技術壁壘，克服在有限空間內導入高密度電力、多重備援與先進液冷管路的複雜挑戰，不僅大幅提升工程周轉率與標案延續性，更帶來優異的專案投資報酬率（ROI），為提前實現百億營收目標奠定堅實基礎。

在市場布局策略上，巨漢持續貫徹兼顧高成長與高防禦性的「雙引擎架構」：目前108億元在手訂單中，「半導體」相關專案占比達68.2%，鎖定指標晶圓代工、先進封測及研發中心等資本支出領導廠商，預估2026全年半導體營收比重將維持60%以上；「公共工程與其他」專案則占31.8%，落實常態維持20%至40%的穩健配置。

鑑於中央政府116年度公共建設計畫經費年增31.4%至新台幣3,794億元，伴隨5至8年的軌道建設、科學園區擴建與公有建築淨零更新周期，巨漢主攻「最有利標」與高門檻機電整合標案，構築穩定且零倒帳風險的現金流防禦網。面對國內營建人力短缺挑戰，巨漢堅持以數位化科技提升專案執行能量，自2011年起率先導入BIM（建築資訊模型），結合「施工前全尺寸模擬」、「AI自動化建模」與「模組化預製」三大核心工具，達成現場零拆改、降低重工風險並縮短工期。

巨漢規劃長期將經營團隊擴編至200至250名精英，維繫人均產值新台幣4,000萬至6,000萬元的優異水準，推升專案周轉率與長期ROE。同時，巨漢恪守37年來「零重大工安、零訴訟、零壞帳」的卓越商譽，採取業界最短付款周期與優異獲利保障凝聚「巨漢聯盟」供應鏈夥伴，在市場需求高峰期確保充足的專業施工資源，以優異的財務彈性與資源調度實力支撐專案高效交付。