志聖獲利／自結10月稅前淨利年增117% EPS 1.05元

志聖工業（2467）依台灣證券交易所通知，公告2026年10月及第3季自結財務資訊。10月單月合併營業收入為新台幣10.13億元，較上月增加7.21%，年增81%；合併稅前淨利2.40億元，年增117%；歸屬母公司淨利1.67億元，年增110%；每股盈餘1.05元，較去年同期0.53元接近翻倍。

10月獲利增幅高於營收增幅。依自結數計算，單月稅前淨利率約23.7%，較去年同期約19.7%提升近4個百分點，反映本月獲利成長幅度高於營收。公司以營收、稅前淨利、歸屬母公司淨利及每股盈餘等數據，呈現當月營運與獲利表現。

2026年1至10月累計合併營收為90.36億元，年增83.8%。第3季合併營業收入為29.78億元，年增94%；合併稅前淨利7.37億元，年增157%；歸屬母公司淨利5.55億元，年增162%；每股盈餘3.51元，較去年同期1.40元成長151%。第3季營收與獲利均較去年同期增加，稅前淨利及歸母淨利增幅亦高於營收增幅。

產業方面，近期半導體業者於公開法說提及，AI相關需求維持強勁，供應鏈部分環節仍有產能吃緊、供給尚未完全滿足需求的情形，市場持續關注產能擴充及設備供應進度。這反映產業公開資訊所呈現的供需狀況；志聖本次公告的營運表現，則依公司自結財務數據說明。

志聖長期深耕設備製程技術，產品應用涵蓋半導體先進封裝、IC載板及高階PCB，核心設備製程包括壓合、貼合、剝離、烘烤、電漿與UV等。公司將持續配合產業製程演進，推進設備技術與產品開發，並深化客戶服務布局。公告之自結財務資訊未經會計師查核或核閱，實際數字以公司依法公告申報之財務資訊為準。