快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

志聖獲利／自結10月稅前淨利年增117% EPS 1.05元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志聖董事長梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影
志聖董事長梁茂生（右）、總經理梁又文。記者尹慧中／攝影

志聖工業（2467）依台灣證券交易所通知，公告2026年10月及第3季自結財務資訊。10月單月合併營業收入為新台幣10.13億元，較上月增加7.21%，年增81%；合併稅前淨利2.40億元，年增117%；歸屬母公司淨利1.67億元，年增110%；每股盈餘1.05元，較去年同期0.53元接近翻倍。

10月獲利增幅高於營收增幅。依自結數計算，單月稅前淨利率約23.7%，較去年同期約19.7%提升近4個百分點，反映本月獲利成長幅度高於營收。公司以營收、稅前淨利、歸屬母公司淨利及每股盈餘等數據，呈現當月營運與獲利表現。

2026年1至10月累計合併營收為90.36億元，年增83.8%。第3季合併營業收入為29.78億元，年增94%；合併稅前淨利7.37億元，年增157%；歸屬母公司淨利5.55億元，年增162%；每股盈餘3.51元，較去年同期1.40元成長151%。第3季營收與獲利均較去年同期增加，稅前淨利及歸母淨利增幅亦高於營收增幅。

產業方面，近期半導體業者於公開法說提及，AI相關需求維持強勁，供應鏈部分環節仍有產能吃緊、供給尚未完全滿足需求的情形，市場持續關注產能擴充及設備供應進度。這反映產業公開資訊所呈現的供需狀況；志聖本次公告的營運表現，則依公司自結財務數據說明。

志聖長期深耕設備製程技術，產品應用涵蓋半導體先進封裝、IC載板及高階PCB，核心設備製程包括壓合、貼合、剝離、烘烤、電漿與UV等。公司將持續配合產業製程演進，推進設備技術與產品開發，並深化客戶服務布局。公告之自結財務資訊未經會計師查核或核閱，實際數字以公司依法公告申報之財務資訊為準。

志聖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鼎元獲利／自結10月跳增4.5倍 單月EPS 0.114元

汎銓財報／第3季EPS達1.56元 10月營收創歷史單月次高

益張財報／前三季獲利年增48.2%、EPS 5.96元 全年有機會攀高

中菲行營收／第3季年增46.8% 稅後淨利年增32.4%

相關新聞

智冠營收／10月5.49億元、月減4% 第4季新舊遊戲同步發力拚回溫

遊戲大廠智冠科技（5478）公布115年10月營收5.49億元，月減4%，本月營收短期波動，主要受遊戲活動檔期循環周期影響，整體營運維持穩健；今年1至10月累計合併營收58.30億元，集團營運穩健發展，挹注營收成長動能。

自行車10月營收持續衰退 但巨大衰退有收斂

巨大（9921）集團2026年10月份合併營收46.39億元，較去年10月成長1.6%。前10個月累計合併營收501.39億元，年減幅度持續收斂至4.6%。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。