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寶雅營收／10月創同期新高 韓流商機助攻、全台將破500店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅除了持續優化既有門市，也透過新型態美妝概念店強化消費體驗。圖／寶雅提供
寶雅除了持續優化既有門市，也透過新型態美妝概念店強化消費體驗。圖／寶雅提供

寶雅（5904）10日公布10月合併營收24.58億元，年增14.4％，創歷年同期新高；累計前十月營收238.44億元，年增14.1％，亦創歷年同期新高。寶雅表示，營運成長主要受惠既有門市持續優化、新店加入營運，以及檔期活動與商品組合調整帶動。截至10月底，全台門市總數達498家，持續朝500店規模邁進。

寶雅持續擴大美妝商品布局，近期全新美妝概念店「寶雅南京三民店」開幕，強化韓系彩妝及保養商品選擇，並結合韓星來台演唱會帶動的應援商機，推出多款韓國話題商品，吸引年輕消費族群。

在商品策略方面，寶雅引進韓國美妝通路Olive Young熱門商品「Anua精華」、BTS成員Jin同款「蘭芝甜甜圈唇釉」，以及獨家彩妝「OFRA極光打亮盤」等，透過話題新品與差異化選品，提升美妝品類競爭力。

寶雅表示，除了持續優化既有門市，也透過新型態美妝概念店強化消費體驗，並結合線上線下通路，擴大商品銷售機會。隨著韓流文化及演唱會活動帶動相關商品需求，公司持續調整商品組合，掌握年輕族群消費趨勢。

展望11月，隨著年末消費旺季到來，寶雅將持續結合會員行銷、線上線下整合及季節性商品布局，掌握年底消費商機，維持營運成長動能。

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