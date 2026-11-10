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勤凱財報／四創高 本業強勁、新品接棒添成長動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子材料大廠勤凱（4760）10日公告第3季每股純益（EPS）3.44元、季增24%；毛利率攀升至21%，季增2.7個百分點。累計前三季EPS達8.59元，不僅超越去年全年的7.05元，更寫下歷史新高。

勤凱副董事長莊淑媛表示，隨著AI、高效能運算及半導體先進封裝技術快速發展，高階電子材料應用需求持續擴大。勤凱除持續深耕既有被動元件市場外，近年積極布局半導體先進封裝、散熱材料及高頻高速傳輸等新興應用領域。

目前部分新產品已陸續導入客戶並逐步放量，另有多項產品持續送樣驗證中，正向看待伴隨客戶導入進度推進及新產品應用逐步拓展，預期將為明年及中長期營運增添成長動能。

勤凱同步公布10月營收為3.09億元，年增64.02%、月增1.93%，再創歷史新紀錄。累計前十月營收25.26億元，年增66.57%，同創新高。

觀察勤凱公告的財報與營運數字，包括10月營收、累計前十月營收、第3季EPS及累計前三季EPS，共交出四項歷史新高紀錄。法人認為，在MLCC、電感及電阻等被動元件應用持續拓展之下，加上新產品布局逐步展現成果，勤凱營運成長動能正由既有產品延伸至更多元的高階電子材料應用。

展望第4季營運，被動元件市場需求維持穩健，涵蓋MLCC、電感及電阻等應用領域，且10月銅漿出貨27噸創新高，加上國際銀價回軟使得客戶積極回補庫存，本季營運可望維持高檔，因此，法人預估今年全年獲利逾一個股本可望達陣。

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