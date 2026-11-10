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上銀法說會／卓文恒：接單接不完 能見度看到2027年中

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
上銀董事長卓文恒(左2)主持第3季法說會，表示目前接單熱絡，能見度看到2027年中。記者宋健生／攝影
上銀董事長卓文恒(左2)主持第3季法說會，表示目前接單熱絡，能見度看到2027年中。記者宋健生／攝影

傳動與控制科技大廠上銀（2049）10日舉行法說會，公布第3季季報，稅後淨利12.3億元，季增45%、年增176%，每股稅後純益達3.48元，創2022年以來同期新高；累計前三季稅後淨利26.57億元，每股稅後純益7.51元。

上銀董事長卓文恒表示，目前Al、半導體、資料中心接單很熱，儘管近期市場對Al出現部分雜音，但整體發展趨勢不變，訂單能見度平均都已看到2027年中，第4季淡季不淡、營運展望也會優於第3季。法人則估，今年上銀營收可望挑戰300億元新高、並有機會賺逾一個資本額。

上銀第3季合併營收81.10億元，季增8%、年增35%，主要受惠半導體、AI相關應用、基礎建設及自動化需求增加，毛利率為36.3%，較上季提升2.1個百分點，更比去年同期增加7.7個百分點，主要為受惠美國子公司退稅，產能利用率提升、價格調漲效應及人民幣升值等。

上銀累計前三季合併營收為219.97億元，營業利益31.10億元，稅後淨利26.57億元，每股盈餘7.51元，為近4年來同期新高。

第3季各地區市場來看，亞洲占比為63%，歐洲約22%，台灣8%，美洲7%，其中歐洲較上季下滑2%，台灣跟美洲則各提升1%。

就產品別來看，滾珠螺桿占營收占比重約為20%，線性滑軌61%，機器人持平上季12%，但較去年同期7%明顯提升，其他則為7%。

卓文恒指出，去年12月起接單就明顯升溫，滾珠螺桿、線性滑軌訂單持續熱絡，研磨級螺桿目前交期超過6.5個月，訂單已看到明年中，產能仍追不上接單速度，產線持續加班趕工，預期2027年也會是「很不錯的一年」。

針對美國期中選舉後，民主黨取得重大勝利，市場開始關注AIDC投資是否受到更嚴格審查，以及融資條件是否趨緊。卓文恒說，目前公司尚未感受到相關影響，後續仍須觀察。

卓文恒認為，AI是長期發展趨勢，過程中即使出現小幅調整，也不改變產業長期成長方向，台灣半導體大廠建廠計畫持續，上銀仍保持高度信心。

另一方面，上銀在人形機器人領域也逐步開花結果。科技大廠加速布局人形機器人，上銀供應應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌，相關零組件已開始分批出貨給美系合作大廠，並爭取拓展日本、中國大陸等市場，目前機器人相關產品營收占比約12%。

上銀 法說會

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