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寶雅營收／前十月238.4億元、年增14.1% 單月、累月創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅推出全新「寶雅南京三民店」美妝概念店。圖／寶雅提供
寶雅推出全新「寶雅南京三民店」美妝概念店。圖／寶雅提供

寶雅（5904）10日公布10月營收24.58億元，年增14.4%；累計前十月營收達238.44億元，年增14.1%，單月及累計營收同步創歷年同期新高。

在美妝保養市場需求及韓流商機帶動下，寶雅持續深化商品差異化與店型升級策略，搶攻消費商機。因應下半年韓星來台演唱會帶動的追星及應援消費熱潮，寶雅整合線上、線下資源，並推出全新「寶雅南京三民店」美妝概念店，擴大韓系美妝選品布局。

新店以美妝體驗為核心，規劃韓國選品、彩妝及醫美保養等專區，導入韓國熱門品牌與話題商品，並透過LED燈光、鏡面及炫彩設計，打造具視覺吸引力的購物空間。此外，也導入自助結帳機及電子標籤服務，優化購物動線與結帳效率，提升整體消費體驗。

商品方面，南京三民店引進包括韓國Olive Young熱門商品「Anua精華」、BTS Jin同款「蘭芝甜甜圈唇釉」，以及獨家彩妝商品「OFRA極光打亮盤」等話題商品，鎖定韓流粉絲及年輕美妝客群，提供從日常保養、彩妝到演唱會應援補妝的一站式購物選擇，藉此掌握韓流帶動的美妝消費需求。

展店方面，寶雅表示，未來仍將依據各區域消費特性及商圈需求，規劃不同店型，持續調整門市定位與商品配置。截至10月底，全台寶雅門市已達498家，距離500店里程碑僅差2家，公司表示，今年達成500店目標沒有問題，後續將持續透過展店與既有門市升級，擴大市場布局。

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