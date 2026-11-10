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國產財報／前三季EPS 2.24元 科技建設資產活化挺營運大未來

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）10日公布今年第3季財報，第3季稅後淨利9.05億元，單季每股純益（EPS）0.77元，較上季同期的0.77元，呈現高檔持平穩健趨勢。累計今年前三季稅後純益26.38億元，EPS達2.24元。國產10月合併營收17.8億元、年增0.46％，營收維持農曆年前審慎樂觀的旺季表現。

展望未來，國產表示，全台擁有共計44.7萬坪的龐大土地資產，除了國產企業總部開發案位處南港東區門戶精華地段外，還有近2萬坪土地、位於目前科技產業發展熱點鄰近北士科的關渡平原等處，未來營運加上資產活化雙列車，可望持續引領集團營運往優勢前進。

國產表示，全台科技大建廠風潮，帶動精華地段的商辦需求熱潮。國產集團優勢布局低碳高端混凝土策略，受惠這股全台科技大建廠風潮，營運獲利穩居高檔，國產第3季的合併營收52.76億元、稅後淨利9.05億元。

國產持續朝優質低碳全建材集團邁進，因應台灣科技大建廠，以及低碳永續、建築結構升級等產業趨勢，採取優勢布局與擇優出貨策略，不斷提升產品價值與獲利能力。

在優勢布局方面，近年以低碳大溯源管理為基礎，提出「精緻砂石、精緻粉體」的低碳高端混凝土產品策略，積極研發高彈性模數混凝土等利基型產品，以及67款獲國內外認證的低碳高端混凝土產品陣容。透過擇優出貨，成功獲得高科技建廠、指標建案及重大建設採用，也讓國產建材集團前三季EPS（每股盈餘）持續維持高檔。

放眼未來的營運發展，相關專家均認為全球各國競逐AI優勢的情況下，科技建廠趨勢是不會變化的，而且國科會主委吳誠文近期更指出，南科沙崙園區正進行第二階段環境影響評估，預計明年中即將進入開發程序，更確認科技建廠仍然鋪天蓋地的進行中。

因此國產集團除了迎接科技大建設的利多外，資產活化也獲得相關加持而帶旺潛在龐大開發利益！例如：國產建材實業企業總部，基地緊鄰全球級科技巨擎進駐的南港潤泰玉成大樓，基地面積6,500坪，包括A、B兩棟摩天頂級商辦。A棟的國產建材實業企業總部，為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、規劃地上26層、地下5層；B棟的南港BR2商業辦公大樓，則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，國產建材集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層。

總計國產建材集團未來持有這裡的商辦樓地板面積，總數共可達約4.6萬建坪左右及550個左右停車位。而且周遭圍繞著宏碁集團、陽明海運、聯強國際等重磅企業總部商辦，區位價值備受矚目。隨著國產建材實業企業總部已經完成上樑，距離2027年底完工進入倒數計時階段，加上南港商辦地產單價屢創新高，可望點亮資產活化鍍金版圖，挹注集團的優質營運大未來。

除了南港的集團企業總部，國產建材集團在全台重要的科學園區周邊，也都擁有龐大且價值不斐的土地資產，如近期討論熱絡的北士科與周邊的關渡平原處，國產建材集團在鄰近全球科技產業發展熱點北士科的關渡洲美平原，更擁有近2萬坪土地，日前關渡洲美平原已獲內政部國土計畫審議通過劃設為「城鄉發展地區第一類」，隨著區域正式進入嶄新的積極開發階段，預計待下階段台北市府進行都市計畫區段徵收程序後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。

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