儒鴻法說會／明年資本支出上看12億元 印尼三期擴產啟動布局

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷10日表示，目前訂單能見度維持約六個月，第4季營運目標不變，將朝營收優於第3季、全年營收創新高的方向努力。隨新品出貨增加，成衣平均單價（ASP）呈雙位數成長，新客戶營收占比也由10%提高至11%，成為營運成長動能。展望2027年，對美國市場維持審慎樂觀看法，但品牌客戶追加訂單尚未明顯增加，後續仍須觀察終端需求變化。

儒鴻今日召開法說會，洪瑞廷表示，目前成衣出貨量大致持平，但受惠新品增加，平均單價呈雙位數上漲。隨品牌客戶庫存水位逐步下降，產業供需朝改善方向發展，但品牌端對美國政策變化仍持觀望態度，短期追加訂單並未明顯增加。

洪瑞廷指出，美國期中選舉後，關稅及貿易壁壘政策的不確定性略為下降，有助品牌重新評估採購策略，但相關調整最快可能要等到明年第1季才會逐漸明朗。相較之下，歐洲市場仍存在較高不確定性，由於儒鴻部分高毛利業務來自歐洲，後續仍須評估當地市場變化對獲利的影響。此外，中東局勢仍存在變數，油價波動也可能影響原物料採購成本，公司將透過中長期採購策略降低價格波動的影響。

客戶結構方面，儒鴻目前前五大客戶排名沒有變化，合計營收占比約50%至60%。洪瑞廷表示，新客戶占比持續提高，且是在公司整體營收規模擴大的情況下成長，先前開發的三家新客戶已陸續進入最終試量產階段。

擴產方面，洪瑞廷指出，2027年至2028年最大的成衣擴產計畫為印尼三期，目前仍在設計及環評階段，後續將依進度推動。公司預估2026年資本支出約6億至8億元，若印尼擴產如期動土，2027年資本支出將提高至10億至12億元。

至於其他生產基地，儒鴻明年將以既有產線效率提升為主，柬埔寨及越南廠視需求進行產品調整及自動化設備導入。布料方面，台灣與越南產能預計不會有明顯增加，投資重點將放在設備更新及產品組合優化。

洪瑞廷表示，公司也正評估印尼未來建立布料與成衣垂直整合生產體系的可能性，包括自行興建或合資兩種方向，目前尚未定案。

對於未來服飾市場趨勢，洪瑞廷指出，消費需求正由特定運動及機能服飾，逐漸延伸至整體健康生活（wellness）領域。消費者對商品價格及價值的要求提高，儒鴻將持續透過新品研發及深化品牌合作，掌握市場需求變化。