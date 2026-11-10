聚恆財報／前三季EPS賺1.65元 大型工程專案已完成簽約

再生能源系統廠聚恆科技（4582）持續深化綠能事業布局，積極拓展能源資產管理服務，10日公布2026年第3季財報，前三季累計合併營收達13.34億元，年增62.3%，已超越2025年全年營收12.27億元；前三季毛利率23.18%、稅後淨利1.17億元，年增898.54%，EPS 1.65元，年增816.67%；其中，第3季單季營收3.67億元，毛利率26.6%、營業利益0.38億元、稅後淨利0.37億元，EPS 0.49元。

聚恆表示，公司今年前三季營收成長主要受惠於屏東水面型太陽能案完工、台南學甲升壓站工程進度推進，以及七股漁電共生修繕工程的一次性收入挹注，而在大型工程專案方面，台南市七股區漁電共生二期案及雲林林內太陽能系統工程案，合約金額共計約20億元，均已完成簽約，預計2027年完工。

聚恆董事長周恒豪表示，聚恆持續擴大能源資產維運服務規模，截至今年第3季，收費維運案件達149件、容量136MW，相較2025年全年累計的134件、51MW，維運容量成長約167%；預計2028年將再新增近100MW收費維運容量，逐步擴大長期服務收入，提升營運穩定性。

至於儲能業務方面，聚恆目前全台已有8處、海外帛琉1處儲能案場投入運轉，累計建置容量達40.8MW／144.6MWh，另有高雄及宜蘭案場建置中，預計2027年上半年完工；海外布局方面，帛琉光儲整合專案涵蓋太陽能、儲能、能源管理及電動巴士充電設備，展現一站式能源整合能力，預計今年底完成100%營收認列，專案成果亦獲得帛琉政府肯定。

此外，聚恆董事會於10月通過由國泰世華銀行主辦、總額10.5億元、期限5年的聯合授信案，顯示參與聯貸之金融機構對聚恆高度信任，充分展現銀行團對公司經營實績與未來發展前景的肯定，亦彰顯金融業攜手推動綠色金融與永續發展的共識。

法人表示，在能源產業市場環境變動下，聚恆仍維持營運正成長，展現相對穩健的經營韌性，而明年隨著大型工程專案依序推進、收費維運規模擴大，聚恆也將持續拓展表後儲能市場，結合太陽能、儲能設備與智慧能源管理系統，提供企業客戶一站式能源解決方案，預期明年營運成長動能將較今年進一步提升，後續營運表現值得關注。