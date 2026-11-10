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玻纖布10月營收都很好！南亞、台玻強勢漲停 富喬卻翻黑

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股10日反彈大漲第二天，上下震盪劇烈，漲點盤中一度收斂超過一千點，PCB上下游相關族群中，玻纖布的台玻（1802）、南亞（1303）仍強勢漲停，其中南亞並擠上今日成交值第三名，不過富喬（1815）開高走低，收128元，下跌0.78%，成交量放大至16萬張。

台玻、南亞都連續拉出兩根漲停，不過台玻盤中一度鎖不住，持續開開關關，終場才收漲停69.8元。台玻公布10月營收55.66億元，自2021年中以來再度突破50億元，月增12%、年增56.5%，累計前十月營收420.07億元，年增 22.62，成長力道加速。

南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，寫55個月新高，其中電子材料營收占比突破六成，達61.5%；前十月累計營收2,827.83億元，年增30.5%。富喬10月營收也持續成長單月營收突破十億元，達10.49億元，月增11.8%、年增85.6%，前十月累計營收77.66億元，年增58.4%。

富喬10月營收年增率最高，但股價卻相對弱勢收跌，南亞、台玻則攻漲停。觀察籌碼面，南亞持續受到投信、自營商買盤追捧，30個交易日內投信共買超逾4.3萬張，自營商也有超過2.5萬張，外資則賣超近8.6萬張；富喬昨日三大法人同買，投信連續買超十天；外資近兩天押注台玻，昨日大買1.8萬張。

根據經濟部最新統計，今年前八月玻纖布受惠AI伺服器及高階載板需求，產值大增49.7%。經濟部指出，受惠高階載板對低介電（Low-DK）規格材料需求增加，今年前八月玻纖布占整體玻纖產業產值比重，也從2021年的52%，提高至今年前八月近70%。

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