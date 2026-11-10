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中租獲利／自結前十月176億元、年增6% EPS 9.73元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租-KY（5871）10日公告10月自結營運成果，其中，10月單月合併營收83.9億元，較去年同期成長4%；累計前十月營收815億元，與去年累計同期持平。獲利方面，10月單月合併稅後純益17.3億元，較去年同期成長8%；累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，累計合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

分地區營收來看，今年前十月台灣、中國大陸地區累計營收分別較去年減少2%、減少3%，東協累計營收則較去年增加15%；若與9月相比，整體合併營收月增2%，主要是中國大陸及東協地區業務動能增溫，營收分別月增5%。

中租10日也同步公告獲利，10月單月自結合併稅後純益17.3億元，每股稅後純益EPS 0.99元，累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，主要是因今年台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額，隨資產品質趨穩，較去年減少，累計前十月合併每股稅後純益（EPS）9.73元。

若從營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利皆較去年成長，分別年增4%、14%及6%。

公司也表示，中租將於11月12日舉辦第3季法人說明會，屆時將進一步說明主要營運地區信用資產成長及營運展望。

中租

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