達麗財報／迎交屋大爆發！前三季每股大賺6.52元 創12年新高

迎交屋高峰期！達麗（6177）10日發布財報與營收，第3季稅後純益7.03億元，年增9,254.4%，每股稅後純益（EPS）1.49元；累計前三季稅後純益30.79億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益6.52元，獲利創下近12年新高。

另，達麗10月營收4.13億元，年增98.47%；累計前十月營收118.32億元，年增300.24%，累月營收創同期新高。

達麗今年起至進入完工交屋潮，交屋個案包括總銷52億元高雄「達麗未來市交屋、總銷92億元「達麗世界仁」等，且達麗未來8年、平均每年完工量都達200億元以上，動能無虞。

達麗明年交屋量也很有看頭，總銷66億元的北士科「達麗河蘊」，預計今年11月取得使用執照，認列時間將落在明年第1季，其餘還有總銷41億元的「達麗雙子星」、98億元的「達麗新高鐵」，以及41億元的「達麗世界學」，四案合計完工量達246億元。

針對未來房市看法，達麗表示，住宅市場始終存在自住及換屋需求，只要產品符合購屋族實際需求，仍有銷售空間，看好明年房市逐步回歸正常軌道，只要台股未出現崩盤，加上選舉因素告一段落，交易量可望復甦，對房市持樂觀態度。

另，除了國內住宅市場，達麗也將加速擴大美國不動產布局。達麗表示，面對台灣房市規模萎縮，公司將尋求海外市場發展機會，尤其隨著台積電赴美設廠，以及相關供應鏈陸續跟進，美國市場將成為達麗未來布局重點，而在美國的投資策略將與台灣有所區隔，未來不以住宅開發為主，而是鎖定能夠創造固定收益的商用不動產，藉此拓展海外事業版圖。