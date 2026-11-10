英業達法說會／伺服器成長領軍 總座樂觀看明年營運

英業達（2356）召開法說會並對未來營運釋出展望，總經理蔡枝安樂觀看待2027年營運。他指出，在明年AI伺服器成長力道續強效應下，有信心2026年、2027年營運都有機會持續上升，且預期明年缺料情況將可望逐步改善。

蔡枝安表示，預期2026年的營收、獲利表現上都可望勝過2025年，且對2027年依舊抱持樂觀展望，從各產品線來看，GPU、ASIC伺服器成長力道將會更加強勁，且今年下的新專案訂單預計將在2027、2028年陸續發酵，因此看好英業達2027年營運動能將可望比2026年更強。

從各型專案開發來看，英業達指出，當前GPU伺服器以輝達（NVIDIA）平台為主，AMD平台亦有所著墨，至於在輝達平台Vera Rubin專案已經延伸到L11／L12，HGX架構則到L10／L11，AMD平台則聚焦在L6；ASIC伺服器上，則分別有L6、L10，且預期明年L10的營收占比將會持續放大。

至於觀察PC市場，英業達指出，由於原物料產品單價大幅提升影響，因此原先預期將在今年發生的企業換機潮並未發生，不過預料PC市場有望在2026年落底，2027年開始逐步回溫，企業換機潮將成明年領軍PC市場的主要動能。

觀察原物料缺貨情況，英業達說，目前長短料當中並沒有需要任何提列庫存損失的必要，存貨金額雖然相對較高，但只要短缺料件到貨就可以快速組裝出貨，也沒有任何成品堆積在庫存的問題出現，預期明年長短料情況問題將有望獲得改善。

此外，美國期中選舉由民主黨大獲全勝後，外界也相當關注後續CSP或英業達是否會有任何營運布局改變。蔡枝安表示，公司仍會維持全球營運布局，英業達的美國德州廠是專攻美國市場，並非單純供貨德州當地，且由於公司在當地環境、人力都相對其他州熟悉，因此會維持英業達在德州的發展布局。至於AI需求是否有放緩跡象，「現在沒有看到」，後續會再關注。