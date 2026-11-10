快訊

搭機注意！12月起加熱菸全程禁用 違規最重判5年

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

華航營收／10月221.56億元創同期新高 貨運年增近五成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華航空。聯合報系資料照
中華航空。聯合報系資料照

華航空（2610） 10 月份合併營業收入為 221.56 億元，較去年同期增加 40.49 億元，增幅 22.36%，創歷年同期新高。其中，貨運收入 82.2 億元，較去年同期成長 48.05%，創今年單月次高佳績；客運收入 120.01 億元，較去年同期增加 9.2%，亦寫下同期最佳表現，客貨運動能同步成長。

10 月適逢國慶日及光復節等連假，加上日韓賞楓需求開始升溫，帶動東北亞市場旅運表現亮眼，此外布拉格、布里斯本與墨爾本載客率皆達 9 成 以上，整體客運穩健成長。本月 ITF 台灣國際旅展祭出台灣出發熱門航線最低 76 折起優惠，熱門航點包括東京、大阪、香港、沖繩及曼谷等，線上旅展也將持續熱銷至 11 月 21 日。

為迎接歲末跨年旅遊商機，華航今年首創 2027 跨年主題航班，12 月 31 日推出台北飛往曼谷 CI837 限定航班，搭配 Uber 千元送機折抵、eSIM 免費 3 日不限流量上網、皮卡丘彩繪機 CI2 模型機等多重好禮相送，邀請旅客在高空迎接新年。

貨運方面，10 月份整體市場出口需求穩健，台灣伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量維持成長；加上年底歐美購物季的前置鋪貨效應，帶動整體貨運表現量價齊揚，收入較上月提升 7.87%。展望第 4 季正值航空貨運傳統旺季，預期仍可維持成長趨勢，本公司將因應市場需求、靈活調整航網運力，爭攬臨時加包機與高價貨源，配合高效運價管理持續衝刺。

華航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萬海營收／10月234.41億元 月增 7.65%、年增 124.36%

華航2026 ITF展區活動精彩吸睛 榮獲「最佳人氣獎」

台驊控股營收／10月33.58億元、年增125.54% 再創逾四年單月新高

福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

相關新聞

台積電營收／10月逾5,868億元 年月雙增創新高

台積電（2330）10日公佈2026年10月營收報告。2026年10月合併營收約為新台幣5,868億9,000萬元，較上月增加了14.7%，較去年同期增加了59.7%。創新高。

瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

台股權值四哥、電源大廠台達電（2308）10月營收刷新單月歷史新高，激勵10日股價跳空攻上漲停，鎖在1,275元，目前排隊買單近9,000張，並帶動光寶科（2301）同步亮燈，順達（3211）、系統電（5309）等電源供應鏈也聯袂走強。董事長鄭平看好第4季營收優於第3季，AI資料中心需求與液冷散熱商機持續發酵，成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。