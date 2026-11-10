華航營收／10月221.56億元創同期新高 貨運年增近五成

中華航空（2610） 10 月份合併營業收入為 221.56 億元，較去年同期增加 40.49 億元，增幅 22.36%，創歷年同期新高。其中，貨運收入 82.2 億元，較去年同期成長 48.05%，創今年單月次高佳績；客運收入 120.01 億元，較去年同期增加 9.2%，亦寫下同期最佳表現，客貨運動能同步成長。

10 月適逢國慶日及光復節等連假，加上日韓賞楓需求開始升溫，帶動東北亞市場旅運表現亮眼，此外布拉格、布里斯本與墨爾本載客率皆達 9 成 以上，整體客運穩健成長。本月 ITF 台灣國際旅展祭出台灣出發熱門航線最低 76 折起優惠，熱門航點包括東京、大阪、香港、沖繩及曼谷等，線上旅展也將持續熱銷至 11 月 21 日。

為迎接歲末跨年旅遊商機，華航今年首創 2027 跨年主題航班，12 月 31 日推出台北飛往曼谷 CI837 限定航班，搭配 Uber 千元送機折抵、eSIM 免費 3 日不限流量上網、皮卡丘彩繪機 CI2 模型機等多重好禮相送，邀請旅客在高空迎接新年。

貨運方面，10 月份整體市場出口需求穩健，台灣伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量維持成長；加上年底歐美購物季的前置鋪貨效應，帶動整體貨運表現量價齊揚，收入較上月提升 7.87%。展望第 4 季正值航空貨運傳統旺季，預期仍可維持成長趨勢，本公司將因應市場需求、靈活調整航網運力，爭攬臨時加包機與高價貨源，配合高效運價管理持續衝刺。