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大同營收／10月雙減AIDC進單並接洽逾30家客戶

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）10日公布10月合併營收33.92億元，月減8%、年減8.06%，累計前十月合併營收396.42億元，年減2.67%。

大同表示，單月營收年減主因旗下精英電腦部分產品出貨放緩所致，不過電力事業群單月拉貨動能已回溫，積極布局的模組化AI資料中心（AIDC）也取得國內小量訂單，目前接洽中的潛在客戶突破30家，部分專案進入規格確認與報價準備階段，展現新事業邁向商業化的初步成果。

針對本業電力事業群表現，大同指出，10月電力事業群營收7.67億元，月增9.34%、年減5.81%，馬達、電表及重電出貨皆較9月回升，並以馬達成長幅度最為顯著。

公共工程布局上，大同透過子公司重新參與台電標案，馬達相關產品已率先出貨，後續將密切配合各項設備認證進度與台電開標時程，持續擴大爭取電力設備訂單。

面對AI算力需求攀升，大同說明，日前在智慧能源周亮相的模組化AI資料中心整體解決方案「TTG AIDC CUBE」，已於國內取得小量訂單，目前正持續開拓海內外市場，洽談中的潛在客戶已超過30家，部分買家進一步展開建置需求與詳細技術規格討論，並進入報價準備階段，反映市場對模組化AI基礎建設的需求正逐步浮現。

轉投資子公司方面，大同表示，旗下資通訊業務表現亮眼，大世科（8099）受惠證券電子交易平台與影音資料庫擴充等專案收入認列，10月合併營收達5.96億元，年增87.01%，累計前十月合併營收49.43億元，年增29.67%；大同訊電10月營收3.47億元，在機關專案與經銷通路拉抬下年增10.01%，累計前十月營收年增5.12%。

精英電腦（2331）則因迷你電腦、顯示卡及筆電拉貨減少，10月合併營收降至10.92億元，年減29.7%，不過受惠商用桌上型電腦先前出貨帶動，累計前十月合併營收162.35億元，仍微幅年增0.75%。

大同

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