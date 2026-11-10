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英業達財報／今年前三季獲利創同期新高 年成長逾三成

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北即時報導
英業達。聯合報系資料照
英業達。聯合報系資料照

代工大廠英業達（2356）公告第3季財報，單季稅後淨利25.38億元，相較今年第2季減少34.8％，與去年同期相比下滑7％，單季每股淨利0.71元。不過，累計今年前三季稅後淨利年成長33.8％至88.61億元，創歷史同期新高，每股淨利2.47元。

英業達10日召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收達2,720.94億元、季增約1％、年成長54％，毛利率4.2％，表現與第2季持平，稅後淨利25.38億元、季減34.8％、年減7％，每股淨利0.71元。

英業達指出，產品組合上，伺服器產品營收占比已經突破五成，但雖然伺服器營收屬較高毛利，不過Rack組裝占比也持續提升，因此毛利率自然也會受到影響，但從毛利金額來看成長幅度仍相當顯著。

從資產負債表來看，英業達表示，截至今年9月底為止，存貨金額約達1,624億元，相較去年底為止的769億元大幅增加，主要原因來自於產品料件有供貨長短期影響，加上原物料產品單價提升，但有信心仍能快速消化庫存，在原物料短缺及產品單價提升等兩大因素影響，今年前三季存貨周轉次數大約落在7.9次，低於去年同期的9.3次。

累計今年前三季合併營收達7,422.61億元、年成長43％，平均毛利率4.4％、年減少5.3％，稅後淨利88.61億元、年增33.8％，創歷史同期新高，每股純益2.47元。

英業達 財報 營收

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