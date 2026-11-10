健鼎財報／第3季EPS為11.94元、前三季24.96元 雙創紀錄

健鼎（3044）科技今日召開董事會通過財報，第3季單季EPS為11.94元前三季24.96元雙創紀錄。

健鼎說明，1~3Q合併財報營收765.16億元，營業毛利237.32億元，營業利益179.05億元，稅前盈餘183.67億元，稅後盈餘131.17億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後盈餘24.96元，史上最強。

以2026 第3季單季而言合併財報營收306.94億元，營業毛利106.94億元，毛利率34.84%，營業利益84.75億元，營業利益率27.61%，稅前盈餘85.79億元，稅前淨利率27.95%，稅後盈餘62.74億元，單季EPS為11.94元，史上最強。

健鼎2026 第3季營收季增加23.48%，QOQ營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，主要係產品組合提升，反應原材料成本提高報價，折舊比降低，致淨利突破20%創新高。

健鼎今日也公布十月份合併營收約為新台幣106.37億元，受到十一長假工作天減少影響，與上月(九月)的106.48億元相比略減。但與去年同期的62.45億元相比，YOY成長率70.3%。累計今年1~10月合併營收為606.66億元，較去年同期的871.53億元年成長率43.7%。