瑞軒營收／10月30.2億元 月減12.3%、年增31%

瑞軒（2489）10日公告今年10月合併營收30.2億元，較去年同期大幅增加31%，前十月自結累計營收達250.6億元、年增20%，一舉超越114年全年營收。

瑞軒10月合併營收為新台幣30.2億元，單月營收表現仍穩居今年的高檔水準；與去年同期相較，單月營收年增率大幅增長31%。在累計營收方面，今年1至10月自結合併營業收入淨額累計達新台幣250.6億元，相較於去年同期年增率達20%。

瑞軒今年前十個月的累計營收已一舉超越去年全年的合併營收246.25億元，提前改寫年度營運規模紀錄，顯現公司今年成長步伐扎實且顯著。本季正式啟動矽光子產品線，搶先切入高價值新領域。

瑞軒近年積極推動產品組合轉型，逐步降低對傳統家用電視業務的依賴，大幅擴張其針對企業、商用及品牌客戶的代工與系統解決方案產品線。在商用與智慧辦公系統中，商用視訊會議系統主要為美國及歐洲等領導品牌進行代工，產品涵蓋高階視訊會議設備、網路攝影機（Webcam）等。AIoT智慧感測系統能鎖定商用辦公室應用，配合會議或辦公環境自動監測與控制燈光、溫度、二氧化碳（CO2）濃度等。超大尺寸商用顯示器已量產出貨，多應用於大型會議室。

瑞軒將持續優化全球供應鏈配置與高附加價值產品組合，維持全年營運穩健向上的成長目標。