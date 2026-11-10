十銓營收／10月年增159.4%創同期新高 加速企業級、邊緣運算布局

記憶體模組廠十銓（4967）公布10月合併營收28.59億元，年增159.4%，創歷年同月新高；累計前十月營收296.31億元，年增95.18%，同步改寫歷年同期紀錄。公司表示，企業級與工控業務持續拓展，加上品牌訂單穩定挹注，帶動整體營運成長。

因應不同市場需求，十銓透過「企業暨工控應用事業群」與「品牌暨通路事業群」雙軌推進業務。前者加速伺服器、工控及邊緣運算專案的客戶驗證與導入，後者則深化與歐美、亞太地區系統整合商及通路夥伴的合作，並配合自動化新廠建置時程，提升高階製程彈性與交付能力。

產品布局也持續朝AI與高效能應用延伸。十銓在最新公布的第35屆台灣精品獎中，共有五項產品獲獎，包括專為工業與AI運算設備設計的LPCAMM2記憶體模組，以及支援AI工作站本地端模型推論的單條大容量CUDIMM記憶體模組，瞄準工業設備與專業運算需求。

儲存產品方面，獲獎項目涵蓋PCIe 5.0固態硬碟、USB4外接式固態硬碟，以及整合電子紙顯示技術的外接式固態硬碟，展現公司在高速傳輸與產品應用上的研發成果。

展望後市，十銓看好AI應用由雲端向企業內部部署、邊緣運算及專業工作站延伸，將擴大高效能、大容量及高可靠度記憶體與儲存方案的需求。公司將持續推進高階DDR5、企業級及工控儲存產品布局，並透過庫存與供應鏈管理，強化中長期營運成長動能。