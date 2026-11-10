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神達營收／累計前十個月年增54.5% 超越2025年全年營收水準

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）10日公布今年10月營收為165.69億元，月減12.4%、年增36.4%，為同期新高紀錄；累計神達今年前十個月營收1,346.9億元，年增54.5%，並已超越2025年全年營收水準。

神達表示，成長動能主要來自超大規模雲端資料中心（Hyperscale Data Center）及雲端服務供應商（CSP）客戶需求強勁，以及智慧物聯網（AIoT）與車載資通訊（Telematics）產品出貨成長。

神達近年持續在亞太及北美擴產，亞洲方面，台灣林口廠已於9月啟用，竹南廠產能全面開出；越南廠則已量產。

北美方面，因應大客戶甲骨文（Oracle）及其他雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，神達近年持續擴增美國本土產能，主要集中於加州，在加州紐華克（Newark）、聖荷西（San Jose）及費利蒙皆設有廠區。

神達 營收 雲端

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