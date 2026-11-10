國光生營收／10月較上月倍增 破傷風疫苗新檢驗法獲TFDA核准啟用

國光生（4142）10月營收6.34億元，月增104.83%、年增6.74%。公司10日宣布，自行研發的破傷風疫苗檢驗分析方法，獲衛福部食品藥物管理署核准，未來將以低環境危害的有機溶劑取代原有毒性化學物質，兼顧藥品品質、員工健康與環境永續。

國光生表示，受惠季節流感疫苗出貨進入高峰影響，10月營收6.34億元，較上月大幅成長104.83%，和去年同期比也成長6.74%；累計今年前10月合併營收14.98億元，年增19.9%。

針對破傷風疫苗檢驗分析方法獲准推動，國光生技品保副總邱進益指出，品管實驗室過往檢驗方法中使用的有機溶劑為環境部列管的第一類毒性化學物質「四氯化碳（Carbon Tetrachloride）」，這是中華藥典記載的標準檢驗分析方法，但因四氯化碳具有環境及健康危害性，長期過量曝露具肝、腎及神經毒性，因此被國際癌症研究中心列為人體可能致癌物，且四氯化碳也是已知的溫室氣體之一，在環境中不易分解，嚴重破壞臭氧層。

今年3月國光品管實驗室團隊主動推動有機溶劑替代方案評估，透過一系列的研究測試與確效作業，最終以對環境與人體影響極低的一般有機溶劑取代原有四氯化碳有機溶劑。此項檢驗方法已於今年10月獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，在不影響既有嚴謹的產品品質與藥品安全標準的基礎上，國光生技期許持續為守護員工健康、環保與地球永續盡一份心力。

另外，國光生技也於潭子廠區全面導入溫室氣體管理系統，並建置太陽能板等貯能設施，提升綠能使用率，同時在生產過程中，進行製程回收水及廠用蒸汽冷凝水的回收再利用，加強水資源回收再利用率。從製程到實驗室，從生產到檢驗分析，將環境保護落實於每個細節中，共同邁向更健康永續的未來。