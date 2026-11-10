萬達寵物財報／前三季稅後純益9,631萬元 年增28.5％ EPS 1.91元

萬達寵物（6968）10日公布2026年前三季營收達27.27億元，年增15.67%；營業毛利11.20億元，毛利率41.07%；營業利益1.35億元，年增34.97%；稅後純益9,631萬元，年增28.56%，每股純益（EPS）1.91元。

營業利益成長幅度超過營收成長率兩倍，凸顯零售產業「大者恆大」的規模經濟優勢，帶動獲利加速成長。萬達寵物全台門市已達154間，年底前將持續展店；10月單月營收再創歷史新高，達3.31億元，年增16.36%。

萬達寵物旗下「寵物公園」除深耕社區型門市，更積極進軍百貨商圈，今年4月正式進駐高雄夢時代購物中心，10月新莊宏匯廣場據點接力開幕，展現多元店型布局成果。未來將持續拓展百貨據點，開拓新客群、提升市場滲透率。

跨業態合作方面，萬達寵物攜手深耕台灣水族市場、擁有豐富產業經驗與專業實力的重量級品牌「比佛利寵物水族時尚館」，將於11月21日正式開幕「寵物公園比佛利淡水店」。雙方以「店中店」模式強強聯手，結合寵物公園的通路與會員優勢，以及比佛利深厚的水族專業與在地客群基礎，打造涵蓋犬貓、水族及鼠兔的一站式寵物購物體驗，為跨業態合作與多元店型發展開創新模式。

萬達寵物積極推動線上線下整合（OMO），旗下「寵物公園」串聯全台門市、APP會員及多元購物管道，涵蓋「寵速配」一小時即時外送、「寵日配」隔日配送、foodpanda、Uber Eats、Foodomo及跨店分批取貨，滿足飼主即時補貨與彈性購物需求。2026年1至10月OMO營收年增44.78%，展現數位與實體通路整合效益；未來將持續運用會員數據分析，優化消費體驗並提升回購機會。

物流方面，透過統一企業的大智通提供物流倉儲管理服務，萬達寵物重要營運基礎建設之一的總倉已正式啟用，透過商品集中管理、庫存調度與物流配送整合，提升全台154間門市的補貨效率與商品供應能力，降低缺貨率、帶動營收成長。未來將進一步優化庫存周轉與物流成本，發揮規模經濟效益，強化整體獲利能力。

展望未來，萬達寵物將聚焦市占率擴張、單店獲利提升及營運效率優化，透過多元店型、跨業態合作與數位服務升級，持續推動營收與獲利穩健成長，鞏固台灣寵物零售龍頭地位。