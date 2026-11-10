台泥營收／10月163.57億元 年增17.83% 水泥、新能源營收同步成長

台泥（1101）10日公布10月營收163.57億元，較去年同期增加24.75億元，年增17.83%；今年前10月合併營收1,294.05億元，較去年同期增加60.85億元，年增4.93%。

台泥10月成長主要來自能源及儲能業務，水泥事業亦受惠中國大陸市場量價回升，再加上葡萄牙水泥市場穩健成長，各項事業營收都較去年同期增加。

兩岸水泥事業方面，1至10月累計營收較去年同期增加26.11億元，10月增加6.29億元。中國大陸市場整體需求仍偏緩，惟十一假期節後需求增加、價格回升，10月水泥銷量較去年同期增加，帶動當月營收也增加；台灣市場受房貸限貸措施、房市政策及進口低價水泥競爭影響，需求仍偏緩。

新能源業務方面，10月及1至10月累計營收均較去年同期增加。其中，NHOA受惠旗下NHOA Energy儲能工程（EPC）案件量增加，帶動營收成長，為10月主要成長動能之一；台泥循環鋰電池出貨量增加，10月及1至10月累計營收亦較去年同期成長。