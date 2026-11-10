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老牌衛星廠台揚下午三點重訊 董、總親自出席

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

老牌衛星通訊廠台揚（2314）昨日公告因為有重大訊息待公布，經證交所同意10日起暫停交易，今日收盤後台揚也公告，將在3點舉行重大訊息記者會，由董事長謝其嘉、總經理吳永欽、財務長謝沄說明董事會重大決議。市場臆測應與引進策略夥伴有關。

台揚是台灣最老牌衛星衛星廠商，擁有高軌、低軌衛星技術加上行動通訊佈局，技術卓越，但營運不佳，2025年每股淨損6.11元，2026年上半年每股淨損1.69元。

10月13日台揚才剛公告，董事會決議2026年度第三次私募普通股股款繳納期限為2026年10月13日，但因為作業時程不及以致股款未於期限內收足，故本私募案另行擇期辦理。

現在引進策略夥伴，籌措新資金，充實營運資金，是台揚將技術實力轉換為實際業績表現的關鍵時間。

2026年台揚股東會上，台揚董事長謝其嘉、總經理吳永欽表示，2025年對台揚是極具挑戰的一年，主要客戶出貨不如預期影響營收，持續進行營運轉型、縮減開支、引進新產品及提升研發能力，Ka波段衛星酬載的相控陣列天線，獲國家太空中心TASA 「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案；開放式無線存取網路（Open RAN）的創新發展，獲得美國國家電信與資訊管理局（NTIA）的NOFO2計畫近3500萬美元補助，在既有客戶基礎上發展出更多合作機會，更藉此與策略夥伴建立長期合作關係。

展望2026年，台揚指出，今年仍將面臨多重挑戰，總體經濟和地緣政治不確定性依然存在。更顯現無線及衛星通訊越趨重要，產業價值在全球供應鏈中持續提升，台揚在過去數年間，持續投資於美國、丹麥的研發團隊，以自主技術開發出多組大功率單頻段及多頻段基地台設備RU（Radio Unit），另外小型基站可以將核心網路擴展到人口稠密的城市地區。

重訊 衛星 低軌衛星

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