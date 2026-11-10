大亞營收／台積電建廠商機太香！前10月營收311億元 創同期新高

大亞（1609）10日公告，10月營收32.82億元，年增14.25%；累計今年前十月營收311.72億元，年增20.46%，累月營收創同期新高。

大亞受惠台電強韌電網計劃，銅價高檔，電線電纜事業營運相當穩健。大亞表示，目前在手訂單約150億元，且台電訂單仍維持強勁態勢，接單情況都相當不錯，維持的強度與前一、兩年差不多。

此外，在AI資料中心建置大力發展下，推升科技建廠潮，大亞在科技業訂單也呈現強勁的成長態勢。

大亞表示，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，動晶圓大廠建廠，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

綠能事業方面，大亞表示，大亞綠能目前旗下已經有70座太陽能電廠、總共207MW裝置容量。儲能上，大亞目前在手案場規模接近200MW，其中台中大甲區智浦儲能去年9月啟用，大蓄能源75MW E-dReg案場則預計今年第2季啟用，7月底加入台電AFC電力交易平台。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。大亞表示，預期無人機市場未來需求仍然強勁，除了國內需求上，也開始要外銷，這些都會帶動漆包線需求，加上去年公司將大陸昆山廠停產後，陸續拿到款項，負擔營運較輕，整體漆包線事業今年沒有悲觀的理由。