伺服器及低軌衛星等動能挹注 法人上修聯茂獲利預估值

聯茂（6213）受惠漲價效益顯現，第3季財報優於預期，法人預期，隨通用型伺服器平台升級、低軌衛星放量及更多人工智慧（AI）應用導入，加上無錫新產能開出，產品組合升級與出貨量提升支撐營運持續成長，上修獲利預估值。

投顧法人分析，聯茂第3季隨上游玻纖布與銅箔供給持續吃緊，優先承接漲價訂單，帶動報價及產品組合同步改善，單季毛利率大幅提升至34.3%，每股稅後純益達（EPS）8.4元，預估第4季營收仍可季增25%至30%，毛利率進一步攀升至39.0%。

展望2027年，法人評估，上游玻纖布新產能陸續開出，有助於原物料供應瓶頸預計第2季以後逐步紓解，漲價效益將趨緩，但原料供應改善有利聯茂提高稼動率，加上新產能陸續開出，出貨量可望進一步提升。

其中，通用型伺服器平台升級將是主要成長動能，隨新一代CPU平台陸續導入，板材規格由M6升級至M7，帶動高階材料需求增加，法人預估，M6以上高階材料占比將由2026年約30%提升至2027年35%至40%。

此外，聯茂持續切入更多AI相關應用，低軌衛星業務亦預計自2027年上半年開始量產爬坡，逐步擴大營收貢獻。

在產能方面，聯茂無錫廠擴產將帶動月產能由2026年底的570萬張提升至2027 年底的630萬張，2028年隨泰國二廠投產及無錫廠持續擴充，進一步提升至825萬張。