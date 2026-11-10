中菲行營收／第3季年增46.8% 稅後淨利年增32.4%

中菲行國際物流（5609）董事會今日通過經會計師核閱之2026年第3季合併財務報告。第3季集團營業額為新台幣（以下同）105.18億元，較去年同期成長46.8%；稅後淨利為3.48億元，年增32.4%；每股盈餘（EPS）為2.48元。

2026年前三季集團營業額為272.34億元，較去年同期成長25%；稅後淨利為9.16億元，年增6.2%；累計每股盈餘為6.51元。

第3季全球物流市場持續受到地緣政治、關稅政策及供應鏈重組等因素影響，市場需求呈現分化。AI、半導體及高科技產業出貨需求持續強勁，加上客戶調整全球生產與供應鏈布局，帶動跨區域運輸及整合型物流服務需求成長，成為集團營運成長的重要動能。

獲利方面，能源價格、航空燃油成本、運價及相關附加費用波動，推升整體物流成本；同時，因應業務成長與全球營運需求，中菲行持續投入人才發展、教育訓練及跨區域協同，營業費用因此較去年同期增加。相關投入有助於強化全球團隊共同開發及服務客戶的能力，為未來成長與獲利奠定基礎。