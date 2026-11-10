威強電財報／第3季獲利年增14.6% EPS 2.43元

工業電腦廠威強電（3022）公告2026年第3季合併財報數據，合併營收為26.97億元，稅後純益為4.28億元，季增3.6%、年增14.6%，每股純益為2.43元。2026年前三季累計合併營收67.79億元，稅後純益為10.1億元，每股純益達5.72元。

威強電受惠於高階網通新機種、高階視訊會議設備及醫療客戶訂單順暢出貨，加上中國市場需求逐步回溫，帶動第3季營運表現極為亮眼，單季營收較去年同期大幅成長 77.7%，其中7月單月營收更刷新歷史新高紀錄。

在獲利表現方面，隨著產品組合持續改善以及網通產品中高階機種出貨比重提升，帶動整體獲利能力顯著優化。2026年第3季單季毛利率達32.25%，較第2季的27.69%明顯回升4.56%，展現強勁的獲利修復動能。

回顧2026年前三季整體表現，營運與獲利呈現明確之逐季走揚趨勢，第1季雖短暫受到料件價格上漲及新專案導入成本影響，致使毛利承壓，第2季在北美專案強勁挹注與內部營運費用有效控管下，營收與淨利率均實現季增與年增的優異表現，第3季隨著網通事業強勁成長及大客戶專案穩定交貨，推升營收持續創高並帶動整體毛利回升。

從區域市場與產品線布局來看，亞洲與北美市場為今年主要的營運成長雙引擎，受惠於網通、高階視訊會議專案與醫療產品的強勁需求，訂單持續穩定挹注。同時，中國市場需求亦已走出低谷、接單動能呈現升溫趨勢。就前三季產品銷售比重而言，網通業務 ODM業務成長顯著，營收相較去年同期呈大幅提升；醫療業務與邊緣運算產品則維持穩定出貨，發揮穩定營運底氣的作用。

威強電指出，面對第4季的市場變化挑戰，保持「謹慎保守」的經營管理態度，持續聚焦於多元且高附加價值產品的開發動能。公司將戮力優化營運流程與產品結構，並同步強化供應鏈管理能力，以維持最佳營運效率，穩健應對市場波動。