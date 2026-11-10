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國精化獲利／自結第3季稅後純益1.1億元、年增35% EPS 1.06元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）因股票於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字，9月單月稅後純益3,000萬元，年減23%，每股純益（EPS） 0.29元。第3季單季稅後純益1.1億元，年增35%，EPS 1.06元。

國精化上半年電子化學材料營收年增達50.8%，出貨持續放大。旗下應用於M7以上銅箔基板（CCL）高階電子化學材料，目前持續對客戶出貨；M9以上材料也已通過驗證。應用於M6以下基板的PSMA樹脂產品，則預期最慢於明年第1季投產。

光固化材料部分，國精化安南廠已於7月中正式啟用，UV光固化材料年產能可望增加至5萬噸。未來永安廠集中生產電子材料，光固化產能則轉移至安南新廠。公司認為光固化材料需求穩健，市場仍有成長空間，且隨客戶終端應用範圍持續推陳出新，亦持續拓展研發觸角、並延伸至新的應用領域。

除布局CCL樹脂外，展望中長期規畫，國精化亦攜手美、日國際材料大廠，三方合作開發半導體先進封裝、光學封裝材料。國精化先前宣布，攜手Electroninks及Merck，建立策略合作夥伴關係；Merck將於國精化廠內設立實驗室，三方將整合各自專業與資源，為先進封裝客戶提供整合式服務。

EPS 銅箔基板 材料

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