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事欣科營收／10月月增17.6% 股價挑戰重回百元大關

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）今年10月營收衝上7.02億元，單月突破7億大關，月增17.6%、年增 112.4%，為84個月新高，若排除合併恩德（1528）後，則創單月新高紀錄。

事欣科9日在台股大盤強漲下，以漲停價作收，10日早盤一度來到99元，挑戰重回百元關卡，儘管盤中漲幅收斂，但仍有逾半根漲停板。

累計事欣科今年前10月營收48.06億元、年增68.8%，強勢寫下同期新高。

事欣科指出，營運攀高峰主因全球國防航太與低軌衛星（LEO）客戶需求爆發，帶動接單及出貨動能強勁。

此外，10億元國內可轉債（CB）已獲金管會核准生效，轉換價格訂為88元。其中3億元用於償還銀行借款，7億元將增資美國子公司 PARPRO TECHNOLOGIES，充實營運與購料資金，大舉擴充北美國防航太及低軌衛星產能布局。

營收 事欣科 元大

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