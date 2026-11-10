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中興電營收／10月26億元、年增18％ 創同期新高
中興電（1513）9日公告營收，在台電訂單、電力設備市場需求暢旺下，單月、累月均創同期新高。10月營收26.21億元，年增18.21%；累計今年前十月營收239.75億元，年增6.27%。
中興電目前在手訂單達431億元，持續消化並接單中，其中部分訂單能見度已達2031年，中興電表示，今年目標接單目標為260億元，其中來自於公部門約170億元，民間約80億元。
中興電近年受惠台電強韌電網計劃、半導體產業擴廠等，推升重電設備需求，尤其是在台電方面，中興電為國內唯一一家取得345kV GIS認證的廠商，因此在取得訂單上有優勢。
法人預期，隨高著毛利重電設備出貨比重提高，加上民間及海外客戶占比擴大，中興電今年營收與獲利可望續創新高，營運動能並呈逐季升溫走勢。
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