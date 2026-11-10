東佑達營收／10月年增62.3% 半導體設備需求帶動接單暢旺

東佑達自動化（7942）公布10月合併營收2.43億元，較去年同期成長62.3%，主要受惠於半導體設備需求帶動接單暢旺；累計前十月合併營收25.45億元、年增50.1%，創同期新高，展現公司強勁的營運成長動能。

東佑達表示，近期受惠於全球半導體產業持續擴大資本支出，以及先進製程、先進封裝等相關設備需求增加，帶動自動化關鍵零組件及精密傳動模組的市場需求。

目前，來自半導體設備客戶的訂單接單表現熱絡，顯示東佑達在精密線性傳動、自動化模組及相關核心技術的市場競爭力持續提升。

針對10月營收較上月減少10.9%，公司說明，主要受到中國大陸廠區國慶連假及相關長假影響，10月份休假約10天，造成實際工作天數減少，部分生產及出貨時程受到短期影響。不過整體接單狀況仍然良好，並未改變公司對中長期市場需求的正向看法。

展望第4季，隨著半導體產業投資持續推進，相關設備供應鏈需求維持熱絡，加上既有訂單陸續轉化為營收，東佑達對後續營運保持審慎樂觀，將持續掌握半導體設備與精密自動化市場需求，推動營運穩健成長。

東佑達表示，未來除了持續深耕半導體設備及精密自動化市場之外，也將積極布局共同封裝光學(CPO)與人形機器人關鍵零組件等新興應用領域。

在CPO方面，將以六軸精密對位技術為基礎，持續開發耦光對位解決方案，因應矽光子與光通訊產業對高精度定位的需求；在人形機器人領域，則將深化軸關節及肌肉致動器等關鍵零組件布局，培育未來成長動能。

東佑達強調，將持續以技術創新為核心，掌握半導體產業升級與智慧自動化發展商機，朝向高附加價值精密自動化關鍵零組件供應商的目標穩健前進。