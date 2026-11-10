其他AI股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

美國周一出現強勁反彈，那斯達克、標普500反彈都超過2%，費城半導體指數更狂飆643.68點，漲幅6.85%，報10,033.93點，反彈至年線附近。台積電ADR收盤上漲超過3%，報每股388.62美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,551.13元，較台北交易股票溢價率為14.14%，站回年線之上。

輝達執行長黃仁勳承認外遇後，輝達股價重挫4.27%，收178.67美元，回測今年3月底的起漲點。不過資金似乎外移去其他科技類股，尤其AMD股價大漲逾13%，但google僅小漲0.73%，博通大漲逾8%，亞馬遜上漲近3%。

黃仁勳和被認定遭中國國安部吸收的黃樂關係密切，彭博資訊專欄作家評論，投資人會擔憂黃仁勳後續的風險，及輝達能否繼續繁榮發展。根據彭博彙整資料，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，台積電（2330）為19%。另外聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、景碩（3189）等也被列為值得關注的股票。

除了黃仁勳牽涉共諜案以外，Anthropic預計最快將在11日啟動IPO路演，並可望於11月16日當周定價，11月26日在那斯達克市場掛牌。知情人士透露，目前市場討論的估值區間已降至1.2兆至1.3兆美元，較先前預估市值縮水許多。

籌碼面上，昨天台股雖然大漲近兩千點，但外資卻持續賣超900.5億元，已連八賣，累計賣超達7,957.1億元；期貨淨空單再增1,841口，突破10萬口大關至10.17萬口，期現貨同步偏空操作。台股大漲外資卻趁機調節，並自10/6以來每天都賣超台積電。