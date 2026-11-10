快訊

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭撞右手骨裂

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

聽新聞
0:00 / 0:00

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案祕密武器外觀。記者尹慧中／攝影

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

隨著半導體製程持續微縮，High-NA EUV已成為推進次世代先進製程的重要關鍵。家登早自2023洞察此技術趨勢，當年即啟動612 EUV光罩載具研發，歷經設計驗證、專利布局、原型開發及模具建置，並與SEMI及產業夥伴共同推進關鍵技術規格。伴隨業界已表態將在未來五年內導入High-NA EUV先進製程量產、建立試產線並共同推動12吋光罩技術發展，家登也將積極推動12吋光罩載具產品功能測試及客戶驗證，配合客戶需求布局，領先競爭對手拿到市場門票。透過前瞻研發與產業鏈合作，家登將持續深化先進微影關鍵載具技術，掌握全球半導體製程升級帶來的新一波成長契機。

家登全年營運表現穩健向上，營收呈逐季成長，主要受惠於客戶需求增長、新產品陸續導入並逐步放量，帶動整體出貨規模擴大。在營收提升的同時，隨著高附加價值產品比重增加，進一步挹注整體獲利，帶動毛利率與獲利能力同步改善，展現營運規模與經營品質雙軌提升的成果。展望2027年，家登已提前展開訂單備戰，積極規劃產能擴充及生產資源配置，以因應市場規模擴大，為下一階段營收與獲利持續成長奠定基礎。

營收 光罩 家登

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

汎銓財報／第3季EPS達1.56元 10月營收創歷史單月次高

實威財報／第3季 EPS 4.01元、創歷史同期新高 前三季賺逾一個股本

銳澤10月營收3.43億元續寫同期新高 美日專案推進添未來營運動能

相關新聞

台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

台股權值四哥、電源大廠台達電（2308）10月營收刷新單月歷史新高，激勵10日股價跳空攻上漲停，鎖在1,275元，目前排隊買單近9,000張，並帶動光寶科（2301）同步亮燈，順達（3211）、系統電（5309）等電源供應鏈也聯袂走強。董事長鄭平看好第4季營收優於第3季，AI資料中心需求與液冷散熱商機持續發酵，成為市場關注焦點。

其他 AI 股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

廣達昨（9）日公布10月合併營收3,532.50億元，為歷年最強10月，月增8.6%，年增104%；前十月合併營收3.31兆元，同期新高，年增99.9%。

世芯目標價 花旗降至6,000、維持買進評等

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。