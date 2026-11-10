家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

隨著半導體製程持續微縮，High-NA EUV已成為推進次世代先進製程的重要關鍵。家登早自2023洞察此技術趨勢，當年即啟動612 EUV光罩載具研發，歷經設計驗證、專利布局、原型開發及模具建置，並與SEMI及產業夥伴共同推進關鍵技術規格。伴隨業界已表態將在未來五年內導入High-NA EUV先進製程量產、建立試產線並共同推動12吋光罩技術發展，家登也將積極推動12吋光罩載具產品功能測試及客戶驗證，配合客戶需求布局，領先競爭對手拿到市場門票。透過前瞻研發與產業鏈合作，家登將持續深化先進微影關鍵載具技術，掌握全球半導體製程升級帶來的新一波成長契機。

家登全年營運表現穩健向上，營收呈逐季成長，主要受惠於客戶需求增長、新產品陸續導入並逐步放量，帶動整體出貨規模擴大。在營收提升的同時，隨著高附加價值產品比重增加，進一步挹注整體獲利，帶動毛利率與獲利能力同步改善，展現營運規模與經營品質雙軌提升的成果。展望2027年，家登已提前展開訂單備戰，積極規劃產能擴充及生產資源配置，以因應市場規模擴大，為下一階段營收與獲利持續成長奠定基礎。