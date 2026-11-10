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德宏現金增資1.2萬張 每股認購價140元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB上游玻璃布廠上櫃公司德宏（5475）今日公告公司115年現金增資認股基準日及其相關事宜補充公告每股發行價格暨存儲價款機構，現增1.2萬張每股140元，該公司股價今天開高走低早盤203元，盤中來到189元。

德宏公告董事會決議或公司決定增資基準日期：115/10/30主管機關申報生效日期：115/10/22董事會決議(追補)發行日期：115/07/02發行總金額：新台幣120,000,000元。發行總股數：普通股12,000,000股。發行價格：每股發行價格新台幣140元。

員工認股股數：發行新股總額之10%，計1,200,000股由本公司員工認購。原股東認購比率：發行新股總額之80%，計9,600,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。發行新股總額之10%，計1,200,000股對外公開承銷。

公司說明，本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金。現金增資認股基準日：115/11/22。最後過戶日：115/11/17。停止過戶起始日期：115/11/18。停止過戶截止日期：115/11/22。

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