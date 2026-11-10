意騰財報／第3季營收獲利雙創新高 前三季每股純益11.95元

意騰-KY（7749）於今日公布第3季財報，單季營收與獲利表現雙創歷史新高，每股純益為4.38元，累計前三季每股純益為11.95 元，已超越去年全年表現。

意騰第3季合併營收為5.7億元，季增3%、年增18%，歸屬母公司業主淨利為2.03億元，季增9.2%，每股純益為4.38元；累計前三季合併營收16.5億元，年增45%，歸屬母公司業主淨利為5.55億元，年增41.1%，每股純益為11.95 元。

意騰指出，在市場及客戶方面，新一代遊戲主機平台的產品生命周期較長，短期內記憶體等零組件成本上升可能影響出貨節奏，不過依客戶回饋，相關營收在2027年仍持續向上。至於耳機及聲學周邊方面，既有客戶的需求持續貢獻營收外，新產品也將陸續導入，預期是明年營運的重要成長來源。

同時，意騰認為，智慧型手機與筆電市場短期內仍面臨零組件成本上升與終端需求變化的挑戰。該公司將持續深化與客戶的合作並推進新產品導入，把語音技術拓展到更多機種與使用情境。隨著AI功能走入日常使用，語音處理技術的滲透率與應用深度將是公司成長的重點方向。

針對第4季，基於終端市場需求受零組件成本上升影響，意騰評估，本季營收預期將較第3季回落，但客戶合作持續深化，新產品導入及新專案布局仍按計畫推進。

另外，展望2027年，意騰提到，遊戲主機、耳機及聲學周邊、語音AI應用將持續擴展，該公司預期第1季營運有機會較本季回升，全年展望也維持正向，並將持續強化核心技術，掌握終端AI應用的長期成長機會。