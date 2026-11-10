快訊

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭撞右手骨裂

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

聽新聞
0:00 / 0:00

意騰財報／第3季營收獲利雙創新高 前三季每股純益11.95元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

意騰-KY（7749）於今日公布第3季財報，單季營收與獲利表現雙創歷史新高，每股純益為4.38元，累計前三季每股純益為11.95 元，已超越去年全年表現。

意騰第3季合併營收為5.7億元，季增3%、年增18%，歸屬母公司業主淨利為2.03億元，季增9.2%，每股純益為4.38元；累計前三季合併營收16.5億元，年增45%，歸屬母公司業主淨利為5.55億元，年增41.1%，每股純益為11.95 元。

意騰指出，在市場及客戶方面，新一代遊戲主機平台的產品生命周期較長，短期內記憶體等零組件成本上升可能影響出貨節奏，不過依客戶回饋，相關營收在2027年仍持續向上。至於耳機及聲學周邊方面，既有客戶的需求持續貢獻營收外，新產品也將陸續導入，預期是明年營運的重要成長來源。

同時，意騰認為，智慧型手機與筆電市場短期內仍面臨零組件成本上升與終端需求變化的挑戰。該公司將持續深化與客戶的合作並推進新產品導入，把語音技術拓展到更多機種與使用情境。隨著AI功能走入日常使用，語音處理技術的滲透率與應用深度將是公司成長的重點方向。

針對第4季，基於終端市場需求受零組件成本上升影響，意騰評估，本季營收預期將較第3季回落，但客戶合作持續深化，新產品導入及新專案布局仍按計畫推進。

另外，展望2027年，意騰提到，遊戲主機、耳機及聲學周邊、語音AI應用將持續擴展，該公司預期第1季營運有機會較本季回升，全年展望也維持正向，並將持續強化核心技術，掌握終端AI應用的長期成長機會。

財報 營收 每股純益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正文財報／第3季每股盈餘0.25元 較上季轉虧為盈

福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

騰輝財報／前三季獲利8.5億元創歷史新高、賺逾一股本 EPS 10.97元

實威財報／第3季 EPS 4.01元、創歷史同期新高 前三季賺逾一個股本

相關新聞

台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

台股權值四哥、電源大廠台達電（2308）10月營收刷新單月歷史新高，激勵10日股價跳空攻上漲停，鎖在1,275元，目前排隊買單近9,000張，並帶動光寶科（2301）同步亮燈，順達（3211）、系統電（5309）等電源供應鏈也聯袂走強。董事長鄭平看好第4季營收優於第3季，AI資料中心需求與液冷散熱商機持續發酵，成為市場關注焦點。

其他 AI 股都噴翻了 權王台積電卻沒大漲 市場在擔心什麼？

美國晶片股除了輝達外出現強勁反彈，費城半導體指數大漲6.8%，那斯達克大漲2.74%，台股10日在美股大漲激勵下盤中也一度大漲近1,500點，反彈至十日線附近。各大AI權值股都大漲，台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等都觸及漲停，但權王台積電（2330）卻僅小漲，甚至漲幅縮小接近平盤。

家登營收／10月8.17億元 積極推動12吋光罩載具產品測試驗證

家登（3680）於10日公布2026年10月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.17億元，累計2026年1~10月營收已達77億元，與去年同期累積57.37億元相比成長34%。進入第4季，家登產能滿載，惟本月休假日較多，部分出貨遞延至下月，因應訂單能見度已至明年，家登全力備貨備戰2027。

振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

廣達昨（9）日公布10月合併營收3,532.50億元，為歷年最強10月，月增8.6%，年增104%；前十月合併營收3.31兆元，同期新高，年增99.9%。

世芯目標價 花旗降至6,000、維持買進評等

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。