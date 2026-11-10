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振宇五金營收／前十月突破20億元 12月雙店齊開跨越百店里程碑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
振宇五金百店布局不僅代表通路規模持續擴大，更是多年深耕專業五金零售及在地服務的重要成果。振宇五金／提供
振宇五金百店布局不僅代表通路規模持續擴大，更是多年深耕專業五金零售及在地服務的重要成果。振宇五金／提供

振宇五金（2947）公告10月合併營收達2.1億元，較去年同期成長4.24%，累計前十月合併營收達20.4億元，較去年同期成長7.15%。此外，振宇五金9日董事會通過財報，第3季合併營收達18.3億元，年增7.49%，稅後純益6,791萬元，每股盈餘2.91元。

振宇五金表示，隨著12月6日新竹湖口店及台南麻豆店同步開幕，全台門市將由99家增至101家，正式跨越百店里程碑，為年底營運增添新動能。

儘管去年同期受花蓮災後修繕及物資採購需求帶動，墊高營收比較基期，振宇五金今年10月仍維持正成長。區域營運方面，北部地區營收年增18.6%，居各區之冠；高屏地區年增11.8%，雲嘉南地區亦成長8.4%。公司持續深化區域市場布局，透過新店拓展及既有門市經營，逐步提升市場服務密度與經營效益。

商品銷售方面，受季節性居家修繕及防水維護需求帶動，10月「油漆防水」類別銷售額年增14.60%，成長幅度居主要商品類別之冠；「機械手工具」及「建築五金」分別年增7.24%及5.68%，顯示居家維護與專業修繕需求持續支撐相關商品銷售。

會員經營方面，截至10月底，振宇五金會員人數達73.8萬人，年增12.7%；會員營收占比達54.97%，平均客單價較非會員高20.87%，展現會員經營成效。公司持續深化會員經濟及數位通路布局，透過官方購物平台ALD SHOP及第三方電商平台，串聯實體門市與線上消費場景，並結合年末購物旺季及居家修繕需求，強化會員黏著度與全通路營運效益。

展望第4季，振宇五金將於12月6日迎來百店重要里程碑，新竹湖口店及台南麻豆店同步開幕，全台門市正式突破百店規模。為歡慶百店里程碑，公司將自12月1日起推出「振宇100，集8點亮起來」全台消費集點活動，並於12月1日至12日同步展開「百店感恩品牌周」，結合商品優惠、消費回饋及雙店開幕慶，期望帶動年末消費與會員回購動能。

振宇五金表示，百店布局不僅代表通路規模持續擴大，更是多年深耕專業五金零售及在地服務的重要成果。未來將持續整合採購、物流、商品及會員資源，發揮連鎖通路規模效益，深化社區服務與數位通路布局，朝「成為全台社區修繕中心」願景邁進。

營收 財報 花蓮

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