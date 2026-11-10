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美喆財報／前三季每股淨虧2.95元 訂單回補力道加溫
美喆-KY（8466）公布累計2026年前三季合併營收達19.48億元，年減21.49％，前三季稅後淨損2.34億元、較去年同期由盈轉虧，每股稅後淨虧2.95元。
美喆-KY表示，今年以來整體LVT、SPC產業面臨國際油價、原物料成本上揚，以及歐美終端市場受到通膨與消費態度轉趨審慎影響，主要外銷客戶下單與備貨策略較為保守，讓美喆-KY整體訂單規模與產能稼動率低於去年同期，影響前三季毛利率7.2％，加上台南廠折舊及管銷費用負擔較高，前三季稅後淨損2.34億元，每股稅後淨虧(EPS)2.95元。
美喆-KY表示，從近期接單與終端市場狀況觀察，歐美LVT、SPC等彈性地材需求並未消失，其中北美既有住宅翻修市場仍展現一定韌性，商用空間改裝與局部裝修需求亦持續存在。
美喆-KY觀察，歐美主要客戶庫存水位逐步回到較健康區間，第3季客戶備貨力道已較上半年改善，10月營收亦回到年月雙增，顯示訂單回補力道逐步升溫。
美喆-KY進一步表示，近年歐美地材市場需求已不只著重外觀與耐用性，客戶對產品輕量化、施工效率、運輸成本、環境友善與回收再利用等要求同步提高，集團持續深化SPC石塑地板產品開發，從輕量化結構、材料配方、耐磨與防水性能到安裝便利性持續優化，藉此提高產品附加價值與客戶合作深度。
展望2026年第4季，美喆-KY持審慎看法；公司指出，接下來將持續關注歐美住宅市場、通路庫存及終端消費變化，深化既有客戶合作，並積極推進SPC產品在輕量化、環保材料與高附加價值應用的業務接單表現。
此外，美喆-KY亦將持續透過生產效率提升與成本控管，改善整體營運結構，以期帶動未來營運正面效果挹注。
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