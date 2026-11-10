台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

台股權值四哥、電源大廠台達電（2308）10月營收刷新單月歷史新高，激勵10日股價跳空攻上漲停，鎖在1,275元，目前排隊買單近9,000張，並帶動光寶科（2301）同步亮燈，順達（3211）、系統電（5309）等電源供應鏈也聯袂走強。董事長鄭平看好第4季營收優於第3季，AI資料中心需求與液冷散熱商機持續發酵，成為市場關注焦點。

台達電10月合併營收746.66億元，月增14.2%、年增30.1%，創單月歷史新高；前10月累計營收達6,143.34億元，年增36.3%。10月營收創高主要受惠AI資料中心電源等應用需求強勁。外界預期，在AI資料中心訂單持續挹注下，台達電第4季營收可望連續三季改寫新高，單季營收更有機會首度突破2,000億元。

鄭平日前表示，因應上游材料價格上漲，台達電已與客戶協商價格，相關調整將陸續於第4季至明年第1季反映。他並看好本季營收優於第3季，毛利率也不會比第3季差，顯示公司除掌握AI需求成長，也積極透過價格調整因應成本壓力。

針對近期市場對AI資料中心投資前景出現雜音，鄭平認為，資料中心建置是長期趨勢，並非一、兩季就能完成，目前仍受到材料與產能限制，整體訂單能見度相當高。他指出，AI資料中心耗電量龐大，估計占全球用電量約1.5%，相當於德國一個國家的用電規模，缺電、缺工及缺材料等問題，都可能影響建置進度，但也進一步凸顯電源管理與能源效率的重要性。

台達電的AI布局也已從電源延伸至液冷散熱。公司原先預估今年AI相關營收占比達25%，以電源產品為主；第3季液冷散熱營收貢獻已達250億元，占整體營收約13%，全年液冷相關營收占比估計也將達13%，合計AI資料中心相關營收比重可望達50%，顯示散熱業務已成為另一項重要成長動能。

值得注意的是，台達電10月股價大幅回落29.37%，11月以來仍下跌4.49%，如今隨營收創高跳空攻上漲停，反映市場重新聚焦AI電源與液冷散熱的成長潛力。不過，後續仍須觀察價格調整成效、毛利率變化，以及海外擴產能否順利轉化為營收。