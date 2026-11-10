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藥華藥前三季 EPS 18.43元 法人估今年上看26.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

藥華藥（6446）受惠核心新藥Ropeg全球銷售持續成長，累計前三季營收197.37億元，營業利益83.71億元，歸屬母公司稅後淨利76.03億元，每股獲利（EPS）18.43元，符合市場法人預期。

法人機構表示，展望後市，Ropeg已成功拓展至原發性血小板過多症（ET）市場，目前已於美國、日本等主要市場上市銷售，預估ET的貢獻將於本月開始放量下，預估第4季營收有望挑戰單季90億元，來到90.02億元，季增16%、年增84.4%，全年營收將來到287.3億元，毛利率92.3%，EPS上看26.9元，年增125.3%。

同時，正向看待藥華藥中長線營運動能，除既有新藥Ropeg已成功站穩MPNs領域，且仍處於高速成長階段外，亦持續布局mRNA、In Vivo CAR-T等新興療法強化產品線布局。展望2027年，看好藥華藥將高速成長，主要係美國、日本、韓國及中國ET適應症進入完整年度銷售；ET納入治療指引後，商業保險與給付覆蓋率逐步提升；筆型劑型降低治療啟動與自行注射門檻，推升低風險患者滲透率；年度調價及高價市場營收占比提升，支撐產品平均售價，有助明年獲利持續成長。

藥華藥 法人 EPS

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