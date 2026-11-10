聖暉財報／前三季 EPS 達36.59元、集團在手訂單840億元 均創新高

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）董事會通過2026年第3季合併營收142.8億元，季增7％、年增29％，歸屬於母公司業主稅後淨利達16億元，季增17％、年增56％，每股稅後盈餘12.86元，季增17％、年增56％。集團整體在建工程案量，亦再創840億元歷史新高。

聖暉*累計2026年前三季合併營收達392.6億元，年增29％，歸屬於母公司業主稅後淨利45.4億元，年增80％，每股稅後盈餘達36.59元，年增80％，單季及累計前三季營收、獲利皆創下歷年同期新高記錄，展現集團強勁的營運成長動能與獲利能力。

聖暉*表示，今年營運持續維持強勁成長動能，主要受惠全球AI應用加速發展，帶動半導體、高科技電子、雲端運算及高階製造供應鏈，積極推進新廠建置、既有廠區擴充與產線升級，挹注集團整體在建工程專案依既定進度穩健施作與認列。同時，加上各項專案管理、採購整合及跨區域資源調度效益持續顯現，進一步優化工程執行效率與獲利結構，推升第3季繳出「三率三升」的亮麗表現，單季毛利率達24％以上、營業利益率達19％，其中毛利率較上季及去年同期均有提升，帶動整體獲利表現再攀歷年同期新高，充分彰顯集團在高技術門檻工程領域的競爭優勢及經營綜效。

聖暉*指出，隨著半導體、AI及高科技電子供應鏈加速全球產能配置，客戶對跨區域建廠、專業工程整合及在地服務能力的需求持續提升。集團積極整合旗下各專業工程資源，持續擴充海外在地專業團隊、供應鏈體系及策略合作夥伴網絡，強化大型、高複雜度統包工程的承攬實力與專案執行能力，進一步提升全球市場接案競爭力。在既有專案穩健推進及海外業務布局效益逐步顯現下，挹注2026年10月合併營收達51.1億元，年增60％，再創歷年同期新高；累計2026年1至10月合併營收達443.7億元，年增32％，同步刷新歷年同期新高紀錄，顯示集團營運成長動能持續延續。

聖暉*董事會決議通過2026年上半年盈餘分配案，擬配發每股現金股利12元，優於去年上半年配發率，並訂定2027年1月11日為除息交易日、2027年1月29日為現金股利發放日。聖暉在兼顧海外市場拓展、大型工程專案資金需求及健全財務結構的前提下，持續秉持穩健的財務管理與股利政策，透過穩定的現金股利回饋，與全體股東共享集團營運成長成果。

展望2026年第4季及未來中長期營運，聖暉維持正向且積極樂觀的看法。集團整體在建工程案量再創840億元歷史新高，隨著全球市場接案規模持續擴大、在手工程專案穩健施作，以及集團資源整合與專案管理綜效進一步發揮，聖暉*對中長期營運成長前景深具信心，期盼持續推升營收與獲利規模，開創集團營運發展新里程碑。