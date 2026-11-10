晨暉營收／10月4.2億元、年增3.6倍 前十月年增2.1倍

晨暉生技（1271）10日公布10月合併營收4.2億元，年增約363.4%；累計前10月營收24.9億元，年增214.5%。由於9月受惠美國Costco大型通路促銷拉貨帶動，單月營收達4.47億元、創歷史新高，墊高比較基期，10月雖較上月回落，整體營運規模仍維持在3億元以上水準。

晨暉表示， GLP-1類減重藥物（俗稱『瘦瘦針』）普及，正改變消費者的營養補充方式。Innova Market Insights調查顯示，美國約半數GLP-1使用者增加維生素、礦物質與蛋白質攝取，46%增加膳食纖維。

波士頓顧問公司（BCG）2026年4月調查則指出，持續使用GLP-1者預計提高蛋白質補充品支出約24%、益生菌支出約15%。由於食量下降，使用者普遍面臨蛋白質攝取不足、肌肉與水分流失及腸胃不適等問題，相關需求已由單純的體重管理，延伸至腸道健康、肌肉維持與營養支持。

看準此一趨勢，晨暉已布局MyoGastro、XtraMyo等機能性原料及配方。其中，MyoGastro以益生菌與腸道菌相研究為基礎，聚焦GLP-1使用族群的腸胃舒適與肌肉健康支持；XtraMyo則鎖定肌肉維持及能量代謝需求，搭配旗下已取得美國FDA GRAS認證的NTU 101益生菌技術，具備延伸開發多元機能性保健配方的基礎。

晨暉指出，相關益生菌原料已開始銷售至歐洲市場，雖現階段營收貢獻仍小，但代表公司已從研發及產品推廣，逐步跨入實際商業銷售階段，後續將持續拓展國際客戶與產品應用。

另一方面，晨暉今年5月完成收購的WGN，已在全球建立成熟的蛋白質、維生素與運動營養產品銷售基礎，旗下Weider品牌商業版圖遍及超過100個地區，其中歐洲市場以西班牙、德國為重要營運據點，蛋白粉、肌酸及機能性營養補充品均為主力產品。以Weider Europe為例，每年蛋白質採購量超過550噸，約可製作2,000萬杯蛋白飲，展現其在全球蛋白質營養市場的產品規模與通路實力，也為切入GLP-1相關營養支持需求奠定基礎。

晨暉指出，WGN目前已有蛋白質及營養補充產品在海外市場銷售，晨暉則掌握益生菌菌株、專利發酵原料與配方開發能力，雙方具有高度互補性。未來除可透過既有蛋白質產品對接新興消費族群，也可進一步結合益生菌與肌肉保健原料，開發複合型機能產品，將原本單一蛋白質補充需求延伸至腸道健康、肌肉維持及日常營養管理，增加產品差異化與高附加價值原料的應用機會。

除了布局GLP-1相關營養支持需求外，晨暉在國際專利原料市場亦傳出捷報。旗下專利益生菌原料ExoBDNF於全球保健食品與營養原料重要展會「SupplySide Global 2026」舉辦的年度原料創新競賽（Ingredient Idol）中，從腦健康（Brain Health）類別三項入圍產品脫穎而出，勇奪第一名。該競賽由產業專業媒體遴選創新原料，並邀請國際專家現場評選，ExoBDNF以腸道、睡眠、情緒及認知健康等應用方向，展現專利益生菌在新興機能性食品領域的發展潛力。此次獲獎不僅強化晨暉專利原料的國際市場能見度，後續更將獲得國際專業媒體曝光，有助拓展海外品牌客戶合作及高附加價值原料商機。

晨暉表示，GLP-1藥物所帶動的營養支持需求，已為全球保健食品市場開啟新的產品開發方向。公司將持續結合晨暉專利原料研發、發酵製造與WGN全球品牌通路優勢，深化歐洲及北美市場布局，從既有蛋白質、運動營養產品延伸至腸道與肌肉保健，打造下一階段國際成長動能。