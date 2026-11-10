快訊

88歲獨居婦在家跌倒「不慌張也不害怕」 頭一次體悟老去的真諦

才退休半年！高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

黃仁勳婚外情風波延燒！「外遇同款」穿搭遭起底 Dior粉洋裝要價10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

保瑞營收／10月19.9億元、年增15.9% 第4季營運可期

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10日公告10月合併營收為19.9億元，年增15.91%；今年前10月累計營收達182億9,400萬元，年增10.11%。

展望第4季，保瑞旗下具領先市占的學名藥產品組合、專科與品牌藥產品線，以及威德品牌事業均維持穩健成長，加上遞延訂單陸續出貨與傳統旺季效應，預期將進一步挹注營運表現。

保瑞表示，10月原有部分訂單可望出貨並挹注營收，惟受兩項出貨時程因素影響，部分營收遞延至後續月份認列。加拿大廠半固體劑型產線因設備故障，10月出貨量約為在手訂單的75%；目前修復作業持續進行，遞延訂單預計於第4季內完成交貨。

另中國客戶高活性產品使用的原料藥，已於10月轉換至成本更具優勢的供應商，相關量產批次待監管機關核准後即可放行，預計於11月認列遞延營收。

營收 保瑞 學名藥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

福貞財報／前三季EPS 0.06元 全年營收可望突破百億大關創歷史新高

家登營收／10月8.17億元、年增24% 訂單看到明年

伸興營收／10月達7.31億元 年增29.6％ 改寫單月同期新高

六角財報／前三季獲利年增逾8倍、EPS 2.63元 超越去年全年

相關新聞

廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

廣達昨（9）日公布10月合併營收3,532.50億元，為歷年最強10月，月增8.6%，年增104%；前十月合併營收3.31兆元，同期新高，年增99.9%。

世芯目標價 花旗降至6,000、維持買進評等

世芯-KY（3661）法說會後，花旗及摩根士丹利（大摩）證券雙雙出具最新報告，針對後市展望及評價，兩家外資對目標價的看法出現些微變化。其中花旗首開外資圈第一槍，將世芯-KY目標價由6,800元調降至6,000元，但維持「買進」評等；大摩則維持「優於大盤」評等與目標價5,888元。

遊戲股王鈊象Q3賺逾一股本獲利創高 每股純益12.46元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告第3季稅後純益35.11億元，季增7.5%、年增25.7%，創新高，每股純益12.46元。累計前三季每股純益35.24元。

三洋實業前三季EPS 5.57元

三洋實業（1472）公布第3季稅後純益1.1億元，EPS 2.1元，創歷史次高；累計今年前三季稅後純益為2.93億元，EPS達5.57元，寫下歷史同期新高。

富邦媒雙引擎加持 催動營運

電商龍頭富邦媒（8454）昨（9）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，上季核心電商GMV（成交總額）逐季攀升走勢，年增11.4%；營運現金流較去年大幅增加。成長動能受惠自營1P穩健擴展與平台3P（momo店+）雙引擎加持。

新普Q3每股賺6.56元 Q4看淡

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日舉行法說會，第3季受到NB及手機業務不如預期影響，導致稅後純益降至12.13億元，季減27.6%、年減16.7%，每股純益（EPS）6.56元。展望後市，新普預期，第4季為傳統淡季，預期原物料漲價要明年下半才會緩解，2027年營運有望持平或成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。