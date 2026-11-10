保瑞營收／10月19.9億元、年增15.9% 第4季營運可期

保瑞（6472）10日公告10月合併營收為19.9億元，年增15.91%；今年前10月累計營收達182億9,400萬元，年增10.11%。

展望第4季，保瑞旗下具領先市占的學名藥產品組合、專科與品牌藥產品線，以及威德品牌事業均維持穩健成長，加上遞延訂單陸續出貨與傳統旺季效應，預期將進一步挹注營運表現。

保瑞表示，10月原有部分訂單可望出貨並挹注營收，惟受兩項出貨時程因素影響，部分營收遞延至後續月份認列。加拿大廠半固體劑型產線因設備故障，10月出貨量約為在手訂單的75%；目前修復作業持續進行，遞延訂單預計於第4季內完成交貨。

另中國客戶高活性產品使用的原料藥，已於10月轉換至成本更具優勢的供應商，相關量產批次待監管機關核准後即可放行，預計於11月認列遞延營收。