家登營收／10月8.17億元、年增24% 訂單看到明年

半導體載具大廠家登（3680）10日公布10月合併營收8.17億元，月減17.8%、年增24%；前十月累計營收77億元，年增34%。家登表示，第4季產能滿載，訂單能見度已延伸至明年，正積極規劃擴產，並加速布局High-NA EUV次世代光罩載具，掌握先進製程升級商機。

家登指出，10月因休假日較多，部分出貨遞延至下月。隨客戶需求成長、新產品陸續導入並逐步放量，整體出貨規模持續擴大，帶動前十月營收較去年同期的57.37億元成長，公司也全力備貨，因應2027年訂單需求。

先進微影布局方面，家登早在2023年即啟動612 EUV光罩載具研發，歷經設計驗證、專利布局、原型開發及模具建置，並與SEMI及產業夥伴共同推進關鍵技術規格，提前為High-NA EUV發展做好準備。

隨半導體製程持續微縮，High-NA EUV已成為推進次世代先進製程的重要技術。家登表示，業界已表態將在未來五年內導入High-NA EUV先進製程量產、建立試產線，並共同推動12吋光罩技術發展。公司將配合客戶需求，積極推動12吋光罩載具功能測試及客戶驗證，爭取市場先機。

營運方面，家登表示，全年營收呈逐季成長，隨出貨規模擴大及高附加價值產品比重提升，毛利率與獲利能力同步改善。展望2027年，公司已提前規劃產能擴充及生產資源配置，因應市場需求成長，並持續深化先進微影關鍵載具技術，為下一階段營運成長奠定基礎。