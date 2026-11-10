鈊象財報／前三季EPS賺35.24元 擴大美國市場布局

遊戲股王鈊象（3293）9日公告第3季每股純益12.46元，優於第2季的11.59元、去年同期的9.9元，累計前三季每股純益35.24元，獲利表現亮眼。

正積極擴大美國遊戲授權布局，目前已攜手合作夥伴從原先美國三大州擴展到其他32個州，預料成長動能將開始轉強，有助於明年營運表現進一步提升。

據悉，目前全美共有35個州具備合法合規的條件，鈊象過去3年透過合作夥伴深耕美國三大洲，並持有近六成市佔率，每年都有雙位數成長，表現平穩，而目前已啟動新的拓展計劃，瞄準其他32個州的商機。

鈊象今年以來，若以區域營收來看，目前東南亞占比54%最高，台灣16%、美國14%、中國大陸5%，其他市場合計11%；其中，鈊象看好美國業務表現，正全力進行跨州加速推進計畫，估計美國市場將會是公司未來幾年的主要成長動能。

展望第4季，鈊象董事長李柯柱曾表示，公司在美國的業務拓展順利，佔整體營收比重也從今年3月的11%，擴大為14%，估計該市場營收比重將逐步提升，並成為公司未來業績成長主要動能之一。

針對明年營運，李柯柱強調，公司追求的是營運長期穩健成長，今年以來的營收數字也符合預期，而第4季在美國、東南亞市場業務帶動下，估計動能依然會相當強勁，明年則因市場持續擴大，有信心會比今年更好。