伸興營收／10月達7.31億元 年增29.6％ 改寫單月同期新高

伸興工業（1558）公布10月合併營收7.31億元，月減24.4%、年增29.6％，創單月同期新高；累計前十月合併營收77.45億元、年增10.1％，續創同期新高。

伸興表示，10月營收主要受惠於歐美年末購物季(感恩節、聖誕節)前夕的零售通路補貨需求強勁，加上終端市場庫存結構保持健康，主要國際縫紉機品牌客戶出貨動能得以延續至第4季初。

此外，隨著終端消費者對客製化手作、服飾改裝與手作DIY文化熱度不減，帶動機械式、中高階電腦車及多功能刺繡機等高附加價值機種需求穩定成長，亦進一步鞏固整體訂單的能見度與產品組合表現。

展望第4季，伸興維持審慎看法。隨著歐美感恩節及聖誕節購物旺季陸續展開，預期主要品牌客戶的通路備貨需求仍可望提供穩定支撐，公司將持續掌握市場需求變化，並發揮全球生產基地彈性調度優勢，維持良好的客戶服務與交期管理能力。

同時，伸興將持續深化家用縫紉機核心技術與產品升級，優化產品組合及製造效率，並加速精密零組件與新興科技應用布局，透過核心本業穩健經營與新事業拓展雙軌並進，持續提升集團整體營運價值，朝高成長、高附加價值的精密製造集團目標邁進。