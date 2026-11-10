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廣達10月營收月增8.6% 同期最佳

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）昨（9）日公布10月合併營收3,532.50億元，為歷年最強10月，月增8.6%，年增104%；前十月合併營收3.31兆元，同期新高，年增99.9%。

法人看好，隨著AI伺服器出貨續旺，廣達本季業績有望再締新猷，2026年全年營收有機會較去年翻倍成長。

廣達將在明（11）日參加外資舉辦的法說會，預料將釋出後市展望，法人聚焦輝達最新Vera Rubin平台出貨狀況，以及雲端服務供應商（CSP）後續訂單是否因民主黨在美國期中選舉大勝而出現調整等議題。

針對10月出貨狀況，廣達指出，單月筆電出貨270萬台，月減35.7%，AI出貨則維持先前正向看法。

據了解，廣達AI伺服器業務持續暢旺，不僅GB300 NVL 72出貨逐季成長，Vera Rubin也開始進入小量出貨階段，預計明年Vera Rubin出貨量能逐步放大後，將成為後續業績成長主要動能。

廣達先前曾預期，今年PC市場將雙位數下滑，AI伺服器則維持強勁成長，當前客戶對2027年訂單幾乎都已敲定，2028年產能也正在預訂中，公司對未來兩年成長有信心。

觀察PC產業後市，業界指出，記憶體、被動元件、電源管理IC等零組件供應商優先供貨給毛利較高的AI伺服器，導致PC品牌廠必須以更高價才能取得組裝料件，並同步調升終端產品售價，壓抑消費者買氣，廣達因而保守看待PC出貨。

廣達 輝達

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